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Стрелявший в торговом центре в Бангкоке оказался 14-летним подростком

Полиция Бангкока задержала 14-летнего стрелка в торговом центре

Стрелявший в торговом центре в Бангкоке оказался 14-летним подростком
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Полиция Бангкока задержала человека, устроившего стрельбу в торговом центре, сообщила газета Khaosod.

Инцидент произошел в столичном ТЦ под названием Siam Paragon. Он расположен в самом центре города. После сообщений о громких хлопках магазин был закрыт для посетителей, а находящимся внутри людям пришлось спасаться бегством.

По последним данным, погибли три человека. Ранения получили три охранника торгового центра и два посетителя, всех их доставили в больницу. 14-летнего преступника задержали в торговом центре и отвезли на допрос. У него обнаружили боевой пистолет.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и продолжают поиск пострадавших. Тайские СМИ ранее публиковали фотографию неизвестного с пистолетом в руках, а также писали, что напуганные люди выбегали из здания ТЦ.

28 сентября в Роттердаме в Нидерландах в результате стрельбы погибли три человека. 32-летний стрелок открыл огонь и устроил поджог в жилом доме, после чего направился с бронежилетом и пистолетом в медицинский центр университета. Мужчина также попытался устроить поджог в больнице. Вскоре его задержала полиция.

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