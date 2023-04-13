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В Новой Москве произошла стрельба

Мужчина открыл стрельбу в Щербинке в Новой Москве в ходе конфликта из-за невыплаты зарплат

В Щербинке в новой Москве мужчина открыл стрельбу, предположительно, из травматического оружия, ранил одного человека, после чего скрылся с места происшествия, сообщила замначальника управления информации и общественных связей столичного управления МВД Екатерина Гузь, передает «РИА Новости».

По ее словам, причиной инцидента стал конфликт между группой граждан, пострадавший доставлен в больницу. Полицейские разыскивают нападавших, добавила Гузь. Осведомленный источник агентства уточнил, что пострадавший получил ранение ноги.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы заявил, что стрелявший скрылся с места происшествия на Porsche Cayenne. По данным собеседника агентства, в городе объявлен план «Перехват».

По информации телеграм-канала «112», в разыскиваемой машине находится четыре человека, у всех при себе есть оружие. Автомобиль оформлен на 28-летнего жителя Ингушетии Мусу Ч., находится ли он в машине, неизвестно. Канал пишет, что конфликт произошел между рабочими и бригадиром из-за невыплаты денег. С места происшествия в полицию доставили 14 человек, их опрашивают.

Пострадавший — 23-летний строитель из Таджикистана Алишер Холов, говорится в публикации.

Телеграм-канал Mash сообщает, что на владельца машины также зарегистрировано три единицы оружия. Полицейским приказали надеть бронежилеты.

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