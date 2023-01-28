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В Калифорнии в четвертый раз за неделю произошла стрельба

Фото: Wu Xiaoling / XinHua / Global Look Press
Фото: Wu Xiaoling / XinHua / Global Look Press

Три человека погибли, еще четыре получили ранения в результате стрельбы в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на местную полицию.

Двое пострадавших доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Причина стрельбы неизвестна. Также неизвестно, задержаны ли открывшие стрельбу.

Стрельба стала четвертой в Калифорнии за последнюю неделю. Как отмечает AP, сегодняшняя массовая стрельба стала шестой в Калифорнии в этом месяце.

24 января в результате двух инцидентов со стрельбой в городе Халф-Мун-Бей округа Сан-Матео в Калифорнии погибли семь человек. Еще один человек получил ранение. Представитель городского совета Дебби Раддок сказала телеканалу, что все погибшие были выходцами из Китая. По ее словам, они работали на сельскохозяйственном предприятии.

22 января в результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса погибли десять человек. Стрельба произошла во время празднования китайского Нового года. В больницы доставили еще десять пострадавших. Их состояние оценивали по-разному — от стабильного до критического. Мотивы нападения, как и то, знал ли стрелявший жертв, неизвестны. Устроившего стрельбу разыскивает полиция.

Теги
Лос-Анджелес полиция Калифорния США стрельба
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