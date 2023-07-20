В Новой Зеландии перед чемпионатом мира по футболу произошла стрельба

Неизвестный устроил стрельбу перед чемпионатом мира по футболу в Окленде в Новой Зеландии

В центре Окленда в Новой Зеландии неизвестный устроил стрельбу, в результате которой погибли два человека и еще шестеро пострадали, передает Reuters.

Стрельба произошла в здании на улице Куин-стрит в центральном деловом районе Окленда. Вооруженный мужчина поднялся на верхние этажи и спрятался в шахте лифта, где его обнаружили сотрудники полиции. Они несколько раз выстрелили в нападавшего, он погиб.

Инцидент произошел за несколько часов до начала матча чемпионата мира по футболу среди женщин. Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс заявил, что футбольный матч пройдет в соответствии с планом, так как нападвшего нашли и полиция больше никого не разыскивает. «Не было выявлено политической или идеологической мотивации для стрельбы и, следовательно, не было угрозы национальной безопасности», — сказал Хипкинс, добавив, что число полицейских в городе все-таки увеличат.

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