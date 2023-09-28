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Общество ,  
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Трое погибли после стрельбы в Роттердаме

В результате стрельбы в Роттердаме погибли три человека

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters
Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters
Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters
Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters
Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

В Роттердаме в Нидерландах в результате стрельбы погибли три человека, сообщает Algemeen Dagblad. Это 39-летняя женщина, ее 14-летняя дочь и 46-летний мужчина. 32-летнего стрелка задержали. По данным полиции, он действовал в одиночку.

Как сообщает газета, сначала он открыл огонь и устроил поджоги в жилом доме, после чего направился с бронежилетом и пистолетом в медицинский центр университета Эразма Роттердамского. Погибший мужчина преподавал там. Пока неясно, был ли он преподавателем у стрелка, отмечает газета.

Мужчина также попытался устроить поджог в больнице. После стрельбы учреждение частично эвакуировали.

В 2021 году стрелок был приговорен к общественным работам за жестокое обращение с животными.

Теги
Нидерланды Роттердам стрельба
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