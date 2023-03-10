В центре Баку произошла стрельба

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На улице Самеда Вургуна в Баку, недалеко от государственного цирка, произошла стрельба. Об этом пишет APA.

В МВД агентству сообщили, что пострадали два человека — мужчины 2002 и 1983 года рождения. «Sputnik Азербайджан» уточняет, что пострадавших госпитализировали в отделение реанимации.

По данным Sputnik, огонь из огнестрельного оружия открыли один или несколько человек. На место отправились врачи и сотрудники Генпрокуратуры. Полиция задержала подозреваемого.