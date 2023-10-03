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Военная операция на Украине ,  
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Силуанов заверил, что денег на цели спецоперации в бюджете хватит

Силуанов: для достижения целей спецоперации денег в бюджете достаточно
Сюжет
Военная операция на Украине
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Для достижения целей российской военной операции на Украине выделяются все необходимые ресурсы, заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

«Какие задачи решает бюджет? В первую очередь это обеспечение нужд армии для достижения целей СВО и потребностей оборонной промышленности. Это наш главный приоритет, и на это выделяются все необходимые ресурсы, которые нам заявили наши силовые органы», — сказал Силуанов (цитата по ТАСС).

Вторым приоритетом он назвал технологическое развитие и развитие инфраструктуры, третьим — выполнение всех обязательств государства перед гражданами, четвертым — полноценную интеграцию регионов и их поддержку с точки зрения инфраструктуры, модернизации и развития экономики.

22 сентября правительство одобрило проект бюджета на трехлетний период — с 2024 по 2026 год. В конце сентября соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму.

Проект бюджета предполагает общие расходы в размере 36,6 трлн руб. и доходы на уровне 35 трлн руб. в 2024 году. Больше всего расходов приходится на раздел национальной обороны — 29,3%, или 10,7 трлн руб., что эквивалентно 6% ВВП. В текущем году расходы по этому направлению, по оценке, актуальной на 1 августа, составят 6,4 трлн руб.

В Кремле повышение расходов на оборону в проекте бюджета на 2024 год оправдали «гибридной войной» и продолжающейся военной операцией.

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По подсчетам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), военные расходы России выросли в 2022 году примерно на 9,2% и достигли $86,4 млрд — в 2021 году оборонные траты составляли 3,7% ВВП, годом позже — уже 4,1% ВВП.

Теги
Минфин Антон Силуанов российская армия Военная операция на Украине
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