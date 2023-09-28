Кремль объяснил планы повысить расходы на оборону гибридной войной

Россия продолжает военную операцию и живет в состоянии гибридной войны, развязанной против нее, заявил Песков в ответ на вопрос о планируемом повышении расходов на оборону. В проекте бюджета на 2024 год их доля составит 29,3%

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Повышение расходов на оборону, заложенное в проекте российского бюджета на 2024 год, оправдано «гибридной войной» и продолжающейся специальной военной операцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Очевидно, что такое повышение абсолютно необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны, мы продолжаем специальную военную операцию. Я имею в виду, [что мы живем в состоянии] гибридной войны, которая развязана против нас. И это требует высоких расходов», — заявил Песков.

Так пресс-секретарь ответил на просьбу прокомментировать увеличение расходов на оборону в России на 68%, заложенное в проекте бюджета на 2024 год.

Проект бюджета Минфина предполагает общие расходы в размере 36,6 трлн руб. и доходы на уровне 35 трлн руб. в 2024 году. Больше всего расходов приходится на раздел национальной обороны — 29,3%, или 10,7 трлн руб., что эквивалентно 6% ВВП. В текущем году расходы по этому направлению, по оценке, актуальной на 1 августа, составят 6,4 трлн руб., следует из пояснительной записки к проекту.



Второе по величине направление бюджетных расходов — «Социальная политика». На нее планируется выделить 7,71 трлн руб., или 21,1% всех расходов. Это самая низкая доля по меньшей мере с 2011 года (до этого действовала другая классификация бюджетных расходов, когда значительная часть социальных расходов записывалась в межбюджетные трансферты). В среднем за 2015–2021 годы доля социальной политики в расходах федерального бюджета составляла 28%.

Кроме того, в общей структуре бюджета самой низкой с 2007 года станет и доля расходов по направлению «Национальная экономика» — 10,7%. На это планируется выделить в 2024 году 3,93 трлн руб.