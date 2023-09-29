В Госдуму внесли проект бюджета на 2024–2026 годы

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Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте правительства.

«Проект бюджета сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Он подразумевает переход к уверенному росту экономики в 2024 году на уровне выше 2%», — говорится в сообщении.

Доходы в 2024 году составят 35 трлн руб., в 2025 году — 33,5 трлн руб., в 2026-м — 34,1 трлн руб.

Расходы в 2024-м запланированы на уровне 36,6 трлн руб., в 2025-м — 34,4 трлн руб., в 2026-м — 35,6 трлн руб.

Среди расходов — 4,4 трлн руб. на выплату единого пособия беременным женщинам и семьям с детьми на 2024–2026 годы, около 1,6 трлн руб. — на предоставление маткапитала, более 482 млрд руб. — на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми, более 100 млрд руб. — на поддержку граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Наибольшая доля расходов в 2024 году приходится на раздел «Национальная оборона» — 29,3% (10,7 трлн руб.), что эквивалентно 6% ВВП, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета.

Вторым по величине направлением бюджетных расходов стала «Социальная политика»: на нее в проекте бюджета на следующий год выделяется 7,71 трлн руб., что составляет 21,1% всех расходов. Как писал РБК, это самая низкая доля как минимум с 2011 года.

Расходы по направлению «Национальная экономика» на 2024 год запланированы в объеме 3,93 трлн руб. Это 10,7% в общей структуре расходов, доля расходов по этому направлению станет самой низкой с 2007 года.