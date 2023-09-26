Как изменились направления расходов бюджета

Доля госрасходов на национальную экономику в 2024 году снизится до 10,7%, на «социальную политику» выделяется 21,1% всех расходов, а на оборону — 29,3%, следует из пояснительной записки к проекту бюджету

Фото: duma.gov.ru

Доля расходов по направлению «Национальная экономика» в общей структуре расходов федерального бюджета в 2024 году станет самой низкой с 2007 года, а по направлению «Социальная политика» — минимальной с 2011 года. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов (в версии от 21 сентября; есть у РБК, ее подлинность подтвердил федеральный чиновник) и исторических данных Минфина.

Бюджетные ассигнования по направлению «Национальная экономика» на 2024 год запланированы в объеме 3,93 трлн руб. — это 10,7% в общей структуре расходов (минимум с 2007 года — в 2006-м доля расходов на экономику составила 8,1%), или 2,2% прогнозируемого ВВП, что, в свою очередь, является минимумом с 2008 года. Для сравнения: за период 2015–2021 годов в среднем доля расходов на национальную экономику составляла 15,2%, или 2,8% ВВП, следует из данных Минфина.

Действующий закон о федеральном бюджете (на 2023–2024 годы) предполагал, что расходы на экономику в 2024 году составят 12,4% общих расходов.

РБК направил запросы в Минфин, Минэкономразвития, Минтруд и пресс-службу правительства.

Сколько составят расходы в других разделах

Проект бюджета предполагает общие расходы в размере 36,6 трлн руб. и доходы на уровне 35 трлн руб. в 2024 году. Наибольшая доля расходов приходится на раздел «Национальная оборона» — 29,3% (10,7 трлн руб.), что эквивалентно 6% ВВП. В 2023 году расходы по данному направлению, по оценке, актуальной на 1 августа, составят 6,4 трлн руб., следует из пояснительной записки.

Второе по величине направление бюджетных расходов — «Социальная политика»: на нее в проекте бюджета выделяется 7,71 трлн руб., что составляет 21,1% всех расходов. Это самая низкая доля как минимум с 2011 года (до этого действовала другая классификация бюджетных расходов, когда значительная часть социальных расходов записывалась в межбюджетные трансферты). В среднем за 2015–2021 годы доля социальной политики в расходах федерального бюджета составляла 28%.

Исторически расходы на социальную политику лидировали в распределении бюджетных расходов. Максимальный уровень расходов на соцполитику достигался в 2020 году (30,6% от всех расходов), что объяснялось социальной поддержкой населения в период пандемии коронавируса.

При этом в номинальном выражении расходы на соцполитику и экономику заложены немного в большем объеме, чем на 2024 год предусматривал текущий бюджет. Год назад в 2024 году предполагалось потратить 7,3 трлн руб. на социальную политику и более 3,5 трлн руб. на национальную экономику.

Какие расходы снизят, а какие увеличат в экономике и соцполитике

По направлению «Социальная политика» запланировано уменьшение ассигнований по сравнению с предусмотренными в действующем бюджете на плановый 2024 год, в частности, на:

социальные выплаты безработным в связи с улучшением состояния рынка труда — на 18 млрд руб.;

ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в связи с уточнением прогнозной численности получателей и отдельных показателей макропрогноза — на 11,8 млрд руб.;

выплату региональных социальных доплат к пенсии в связи с уточнением численности получателей — на 5,1 млрд руб.

Безработица в России в июле побила очередной исторический минимум, составив 3%. Ожидается, что в 2023–2026 годах «повышенный спрос на труд и меры правительства по развитию рынка труда» приведут к сохранению уровня безработицы на «исторически минимальных 3,1%», отмечается в пояснительной записке.

При этом по ряду статей финансирование будет увеличено по сравнению с запланированным ранее. В частности, бюджетные ассигнования вырастут на пенсионное обеспечение граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы (на 35,6 млрд руб. в 2024 году и на 487,9 млрд руб. в 2025 году относительно объемов, заложенных в действующем законе о бюджете), и на накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения военнослужащих (на 15,6 млрд руб. в 2024 году).

В проект бюджета (в разделе «Национальная экономика») заложены необходимые средства на развитие производств в таких ключевых отраслях, как автопром, радиоэлектроника, станко- и машиностроение, авиа- и судостроение, производство лекарств и медицинских изделий, заявил в понедельник, 25 сентября, министр экономического развития Максим Решетников на «правительственном часе» в Совете Федерации. Также, по его словам, предусмотрено финансирование технологической повестки, развития искусственного интеллекта, прорывных технологий.

Как следует из пояснительной записки к проекту бюджета, в 2024 году планируется увеличить ассигнования на приоритетные мероприятия по развитию транспортной системы (на 31,1 млрд руб.), предоставление субсидии ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс» в целях обеспечения функционирования паромной переправы через Керченский залив (в размере 5,7 млрд руб.), обеспечение деятельности ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (на 5 млрд руб.) и т.д.

Сокращение расходов в 2024 году в разделе «Национальная экономика» предусмотрено, в частности, по следующим направлениям:

мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры на территории Дальнего Востока — на 11,7 млрд руб.;

господдержка российских организаций промышленности в целях компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции — на 8,5 млрд руб.;

реализация государственных функций федеральных государственных органов в целях выполнения НИОКР в областях радиоэлектронной промышленности — на 7,6 млрд руб.;

субсидии Российскому фонду технологического развития на проекты для стимулирования производства комплектующих, необходимых для отраслей промышленности, — на 5,4 млрд руб.;

субсидии российским компаниям на затраты, связанные с созданием системы послепродажного обслуживания воздушных судов и подготовкой авиационного персонала, — на 4,4 млрд руб.

Правительство одобрило сокращение расходов бюджета по так называемым незащищенным статьям (то есть расходных статей, за исключением социальных, оборонных расходов) в 2024 году на 10%, указывая, что сэкономить таким образом удастся 450 млрд руб., сообщали летом «Ведомости». В департаменте коммуникаций «Росатома» РБК 25 сентября сообщили, что действительно планируется сокращение бюджета на 10%, в том числе по всем федеральным проектам (там комментировали сокращение ассигнований на федеральный проект по развитию Северного морского пути). Однако предполагается, что сокращенные суммы могут быть позже восстановлены по решениям правительства по каждому мероприятию, добавили там. РБК также направил запрос в «Роскосмос».

Обеспечены ли доходами расходы

Номинальный ВВП России (с учетом новых регионов) в 2024 году прогнозируется Минэкономразвития почти в 180 трлн руб., и в целом ВВП на предстоящие три года теперь прогнозируется в среднем на 9 трлн выше, чем весной текущего года, говорил на прошлой неделе Решетников. Прогнозируется рост бюджетных доходов почти на 6,4 трлн руб. по сравнению с 2023 годом, следует из пояснительной записки, и в этом приросте, например, более 1 трлн руб. ожидается от внутреннего и ввозного НДС, что обусловлено увеличением прогнозируемого объема ВВП, ослаблением рубля (в части «импортного» НДС), улучшением собираемости налога.

В нефтегазовых доходах 1,2 трлн руб. прироста 2024 года объясняется изменением цен на энергоносители и ослаблением рубля, следует из документа (в прогнозе закладывается средний курс доллара к рублю выше 90 руб.).

С другой стороны, увеличение доходов в 2024 году частично обеспечено за счет «разовых» решений. Так, 755 млрд руб. в 2023–2024 годах (в том числе 604 млрд в 2024-м) в бюджет поступит за счет специальных экспортных пошлин, привязанных к курсу доллара к рублю (чем выше курс, тем больше ставка пошлины). В проекте бюджета заложены и разовые поступления в размере 850 млрд руб. в 2024 году в составе «прочих неналоговых доходов».

По отношению к ВВП доходы увеличатся с 17,3% ВВП в 2023 году до 19,5% в 2024 году, а затем снизятся до 17,6% ВВП в 2025 году, что во многом отражает как раз такие единовременные решения. В то же время правительство приняло «решение не повышать основные налоги», ограничившись «точечной донастройкой», сказал 25 сентября замминистра финансов Алексей Сазанов. Соответственно, расходная часть в 2024 году будет высокой по историческим меркам — 20,4% ВВП, однако к 2025 году правительство планирует выйти на «нормальный уровень» расходов — около 18% ВВП. Покрывать дефицит в 2024 году предполагается в том числе за счет изъятия 1,3 трлн руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Как эксперты объясняют перераспределение бюджета

Бюджет пересматривается в течение года, и «обычно деньги на социальные расходы находятся», напоминает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Что касается финансирования проектов по линии национальной экономики, то сейчас это не находится «в числе первых приоритетов», считает эксперт: «В национальной экономике всегда есть куда потратить, но эти траты можно отложить».

Структура расходов показывает, что «мы углубляемся в новую реальность, реальность военного конфликта», говорит главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. «Секвестр статей, не относящихся к обороне, вполне ожидаем. Основа для этого была заложена еще в 2022 году, когда статьи на национальную экономику и другие разделы снижались в реальном выражении, рост если и был, но ниже или на границе инфляции», — отмечает она. По ее словам, замещение одних расходов другими — «понятный, но скорее негативный тренд», потенциально снижающий долгосрочную налоговую базу.

При этом часть расходов на оборону — например, зарплаты в ОПК — можно отнести к социальным расходам, указывает Донец, поскольку «эти деньги тоже идут в экономику».

Социальные стимулы в год выборов (в 2024 году в России должны пройти выборы президента. — РБК), вероятно, «будут доставлены в экономику», считает Донец. «Но, как показал опыт последних двух выборов, предэлекторальные стимулы делаются единоразово, что не отражается в росте расходов, в отличие, например, от индексации зарплат», — говорит она. Возможно, такие стимулы просочатся в расходы на конец 2023 года или в начале 2024 года, допускает она.

Прогноз по доходам федерального бюджета на уровне 35 трлн руб. в 2024 году выглядит «оптимистично, но не избыточно оптимистично», полагает Мурашов. «Расходы сейчас определяются политикой и необходимостью, а при их определении мало смотрят на доходы: все равно будут прибегать к источникам финансирования дефицита бюджета — тратам из ФНБ и заимствованиям через ОФЗ. Повышение налоговой нагрузки едва ли будет в числе первых вариантов решения проблемы, если реально уровень доходов будет не таким высоким», — говорит он.

«Это не тот Минфин, который обычно занижал доходы и выбирал консервативный прогноз по экономике, — говорит Донец. — Сейчас у нас позитивный базовый прогноз с высокими ожиданиями по собираемости налогов даже без учета последних новаций». По мнению Донец, если «что-то пойдет не так с экономическим ростом и собираемостью доходов», возможны решения вроде разовых сборов или изъятия курсовой ренты, которые принимаются «с колес». В то же время «фронтального повышения налогов, видимо, Минфин действительно будет продолжать избегать», уверена экономист.