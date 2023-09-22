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Правительство одобрило проект бюджета на три года

Правительство одобрило законопроект о федеральном бюджете на 2024–2026 годы
Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС
Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС

Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2024–2026 годы.

«Работа над главным финансовым документом страны шла на фоне очередного усиления глобальных дисбалансов. Рост мировой экономики замедлялся. По итогам текущего года он может оказаться одним из самых низких, начиная с последнего международного кризиса 2008–2009 годов. Если не считать, конечно, ковидный период», — сказал премьер-министр России Михаил Мишустин, отметив также сохранение внешнего давления на экономику.

После одобрения в правительстве проект бюджета должны внести в Госдуму до 1 октября. Затем документ рассматривается парламентом, после чего на финальном этапе утверждается президентом.

Доходы в бюджет прогнозируются в размере 35 трлн руб. в 2024 году, 33,5 трлн руб. в 2025-м, 34,1 трлн руб. в 2026-м, а расходы ожидаются на уровне 36,6 трлн руб., 34,4 трлн руб. и 35,6 трлн руб.

В 2024 году превышение расходов над доходами составит 1,6 трлн руб., что эквивалентно 0,8% ВВП, в 2025 году — 0,9 трлн руб. (0,5% ВВП), в 2026 году — 1,5 трлн руб. (0,7% ВВП). Это ниже, чем предусмотрено действующим бюджетом, согласно которому в 2024 году дефицит ожидался на уровне 2,2 трлн руб. (1,4% ВВП), а в 2025-м — 1,3 трлн руб. (0,7% ВВП).

Проект трехлетнего бюджета предусматривает «финансирование всех обязательств государства перед гражданами, а также приоритетных направлений, к которым относится социальная поддержка наиболее уязвимых категорий, укрепление обороноспособности страны, интеграция новых регионов и развитие инфраструктуры», говорится в материалах с основными параметрами проекта бюджета.

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Теги
правительство Михаил Мишустин федеральный бюджет
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