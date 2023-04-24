Как изменились военные расходы стран в 2022 году. Инфографика

Военные расходы в мире выросли до рекордных $2,24 трлн. В Европе такие траты продемонстрировали самый резкий годовой рост как минимум за 30 лет и составили $245 млрд. Среди лидеров по росту расходов — Украина, Венесуэла и Эфиопия

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Общемировые военные расходы в прошлом году выросли на 3,7% в реальном выражении и достигли нового максимума в $2,24 трлн. Такие данные содержатся в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). По данным института, на долю трех стран в 2022 году — США, Китая и России — пришлось 56% мировых военных расходов.

Лидером по объему мировых расходов стали США — в 2022 году военные траты там составили $877 млрд. Американский показатель в три раза превышает затраты на те же цели Китая (около $292 млрд), который занимает вторую строчку рейтинга. Помощь Украине в 2022 году составила 2,3% от общих военных расходов США. Основные расходы пришлись на военные операции и техобслуживание ($295 млрд), закупки и исследования ($264 млрд), а также на военный персонал ($167 млрд), отмечают эксперты.

Военные расходы России выросли в прошлом году примерно на 9,2% и достигли $86,4 млрд — в 2021 году оборонные траты составляли 3,7% ВВП, годом позднее — уже 4,1% ВВП, подсчитали аналитики. Далее в рейтинге идет Индия, которая по сравнению с 2021 годом увеличила свои расходы на 6%, и Саудовская Аравия. Из стран Центральной и Западной Европы самые большие военные расходы были у Великобритании.

Самый высокий годовой прирост военных расходов эксперты SIPRI зафиксировали на Украине (+640%). В 2022 году он составил $44 млрд — 34% ВВП по сравнению с 3,2% в 2021 году.

Среди других лидеров роста — Венесуэла и Эфиопия. Увеличение расходов в Эфиопии совпало с возобновлением наступления правительства на «Народно-освободительный фронт Тыграй» на севере страны, указано в докладе.

Нарастили военные расходы также страны Северной и Восточной Европы: Финляндия (+36%), Литва (+27%), Швеция (+12%) и Польша (+11%).