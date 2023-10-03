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ТЦ «Мега» продолжат работать в России под прежним названием

Минпромторг: ТЦ «Мега» продолжат работать в России под прежним названием
Газпромбанк RU000A0ZYEE5 Купить
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Торговые центры «Мега» после смены владельца продолжат работать в России под прежним названием, штат сотрудников сохранят. Об этом рассказал «РИА Новости» замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

«Среди задач, которые ставились новому владельцу при одобрении сделки государством, — развитие тысячного профессионального коллектива «Мега». Все рабочие места и права сотрудников сохраняются в полном объеме. <...> Группа «Газпромбанк» намерена развивать полученные площади без ребрендинга», — заявил Евтухов.

Он отметил, что Газпромбанк полностью исполнил свои обязательства, заплатив взнос в бюджет. По словам Евтухова, средства могут потратить на развитие производственных мощностей, новых инновационных разработок, а также создание логистических цепочек.

Группа «Газпромбанк» закрыла сделку по покупке торговых центров «Мега» у шведской Ingka Centres (владела IKEA в России) 28 сентября. Покупатель получил 14 ТЦ в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Общая площадь торговых центров — 2,3 млн кв. м.

Ingka Group приостановила работу своих магазинов IKEA в России в марте 2022 года, после начала российской военной операции на Украине. Компания провела онлайн-распродажу своих товаров и окончательно закрылась в России в августе. ТЦ «Мега» продолжили работать.

В феврале Ingka Group начала поиск покупателей на свою недвижимость в России. Три завода компании купили российские «Лузалес» и «Слотекс». Кроме того, Ingka продала офисный комплекс «Химки бизнес-парк», где была расположена штаб-квартира IKEA. Новым владельцем стала компания «КЛС-Химки».

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Газпромбанк ТЦ «Мега» торговые центры IKEA
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