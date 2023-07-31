IKEA продала свою штаб-квартиру в Химках

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Материнская компания IKEA продала офисный комплекс «Химки бизнес-парк», расположенный на ул. Ленинградской в Химках, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные СПАРК и собственные источники. В этом здании располагалась штаб-квартира компании IKEA в России.

Из базы данных СПАРК следует, что до 21 июля владельцем ООО «Химки бизнес-парк» была зарегистрированная в Нидерландах Ingka Pro Holding B.V., которая управляла розничной торговлей IKEA.

Новым владельцем «Химки бизнес-парка» с 21 июля стала компания «КЛС-Химки», ей принадлежат 100%. Два консультанта, работавшие с IKEA, подтвердили «Ведомостям» факт продажи.

Из базы СПАРК и базы «РБК Компании» следует, что 99% в «КЛС-Химки» владеет Григорий Саакян, оставшейся долей в 1% владеет Аркадий Даниелян, он же является гендиректором организации. Компания была зарегистрирована год назад, основной вид ее деятельности — покупка и продажа недвижимости.

Григорий Саакян — бывший совладелец «Соверен банка», у которого еще в 2016 году Центробанк отозвал лицензию, мотивировав это тем, что организация проводила высокорисковую кредитную политику и была вовлечена в сомнительные операции по выводу средств за рубеж. Сейчас Саакян является учредителем компании «Вторая жизнь вещей». Компания развивает сайт Reyouza, который позиционируется как маркетплейс для перепродажи бывшей в употреблении брендовой одежды.

Миноритарный совладелец бизнес-парка Аркадий Даниелян также является совладельцем и гендиректором компаний ООО «А-БАЗИС» и «А-ФИНАНС». Юридический адрес обеих компаний совпадает с адресом, указанным на сайте автомобильного дилера «Авилон» (Москва, Волгоградский пр-т., 43, к. 3). Также у обеих компаний в профиле в базе СПАРК указан почтовый ящик с доменом автомобильного дилера Avilon. «Ведомостям» не удалось связаться ни с Саакяном, ни с Даниеляном. В «КЛС-Химки» и в подразделении IKEA на запрос «Ведомостей» также не ответили.

«Химки бизнес-парк» — бизнес-центр из двух 15-этажных зданий, построенных в 2007 и 2008 году. Общая площадь помещений комплекса — более 100 тыс. кв. м. В числе арендаторов были многие зарубежные компании, в том числе Ford, Volvo, Heinz и др. Объем инвестиций в проект со стороны шведской компании составил около $100 млн. В отношении земли под бизнес-парком долгое время проходило судебное разбирательство между дочерней компанией шведской группы и коллективным хозяйственным предприятием «Химки» (позднее — «Химки-Молжаниново»). Суд впоследствии подтвердил права шведской компании на землю.

Шведская компания IKEA приостановила работу своих магазинов в России в марте 2022 года, вскоре после начала спецоперации на Украине. В августе того же года магазин прекратил продавать товары. Компания также решила продать свои заводы в России по производству пиломатериалов и мебели, в феврале власти одобрили сделку.

Источники РБК тогда же сообщали, что группа Ingka Group, владелец IKEA и торговых центров «Мега», ищет покупателей и на другую свою недвижимость — то есть площади, где располагались и должны были быть построены новые магазины IKEA, а также покупателей на торговые центры «Мега». В Ingka Group отказались тогда комментировать эту информацию.