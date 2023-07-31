IKEA продала свою штаб-квартиру в Химках

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 99,96 (-0,26) Инвестиции, 28 июл, 18:28 Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 90,98 (+0,96) Инвестиции, 28 июл, 18:28
За какими ИИ-стартапами стоит следить сейчас. Выбор Bloomberg Pro, 11:21
Игра на понижение: что города делают для адаптации к жаре РБК и ДПиООС, 11:14
Binance получила лицензию регулятора Дубая Крипто, 11:13
В России уточнили правила владения общей недвижимостью. Что это значит Недвижимость, 11:08
Богомаз сообщил об обстреле села на границе Брянской области с Украиной Политика, 10:54
$500 тысяч на ветер: как мы запускали завод в Турции — кейс FitnesSHOCK Pro, 10:49
Неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в Москве Общество, 10:47
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Три банка и страховщик заявили в суде о претензиях к ГТЛК по евробондам Инвестиции, 10:43
Team Spirit выиграла крупный турнир по Dota 2 Спорт, 10:40
IKEA продала свою штаб-квартиру в Химках Бизнес, 10:34
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:34
Десять новостроек Москвы рядом с пляжами РБК и ПИК, 10:33
Риелторы назвали районы Москвы, где сильнее всего упал спрос на аренду Недвижимость, 10:30
Глава Coinbase: SEC потребовала от криптобиржи торговать только биткоином Крипто, 10:29
Бизнес ,  
0 

IKEA продала свою штаб-квартиру в Химках

«Ведомости»: IKEA продала свою штаб-квартиру в Химках
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Материнская компания IKEA продала офисный комплекс «Химки бизнес-парк», расположенный на ул. Ленинградской в Химках, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные СПАРК и собственные источники. В этом здании располагалась штаб-квартира компании IKEA в России.

Из базы данных СПАРК следует, что до 21 июля владельцем ООО «Химки бизнес-парк» была зарегистрированная в Нидерландах Ingka Pro Holding B.V., которая управляла розничной торговлей IKEA.

Новым владельцем «Химки бизнес-парка» с 21 июля стала компания «КЛС-Химки», ей принадлежат 100%. Два консультанта, работавшие с IKEA, подтвердили «Ведомостям» факт продажи.

Из базы СПАРК и базы «РБК Компании» следует, что 99% в «КЛС-Химки» владеет Григорий Саакян, оставшейся долей в 1% владеет Аркадий Даниелян, он же является гендиректором организации. Компания была зарегистрирована год назад, основной вид ее деятельности — покупка и продажа недвижимости.

Григорий Саакян — бывший совладелец «Соверен банка», у которого еще в 2016 году Центробанк отозвал лицензию, мотивировав это тем, что организация проводила высокорисковую кредитную политику и была вовлечена в сомнительные операции по выводу средств за рубеж. Сейчас Саакян является учредителем компании «Вторая жизнь вещей». Компания развивает сайт Reyouza, который позиционируется как маркетплейс для перепродажи бывшей в употреблении брендовой одежды.

Миноритарный совладелец бизнес-парка Аркадий Даниелян также является совладельцем и гендиректором компаний ООО «А-БАЗИС» и «А-ФИНАНС». Юридический адрес обеих компаний совпадает с адресом, указанным на сайте автомобильного дилера «Авилон» (Москва, Волгоградский пр-т., 43, к. 3). Также у обеих компаний в профиле в базе СПАРК указан почтовый ящик с доменом автомобильного дилера Avilon. «Ведомостям» не удалось связаться ни с Саакяном, ни с Даниеляном. В «КЛС-Химки» и в подразделении IKEA на запрос «Ведомостей» также не ответили.

Читайте на РБК Pro
Не только дивиденды: какие драйверы роста остались на российском рынке
У мозга нет пола: существует ли женская логика
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
Когда и почему ждать роста цен на золото

«Химки бизнес-парк» — бизнес-центр из двух 15-этажных зданий, построенных в 2007 и 2008 году. Общая площадь помещений комплекса — более 100 тыс. кв. м. В числе арендаторов были многие зарубежные компании, в том числе Ford, Volvo, Heinz и др. Объем инвестиций в проект со стороны шведской компании составил около $100 млн.

В отношении земли под бизнес-парком долгое время проходило судебное разбирательство между дочерней компанией шведской группы и коллективным хозяйственным предприятием «Химки» (позднее — «Химки-Молжаниново»). Суд впоследствии подтвердил права шведской компании на землю.

Шведская компания IKEA приостановила работу своих магазинов в России в марте 2022 года, вскоре после начала спецоперации на Украине. В августе того же года магазин прекратил продавать товары. Компания также решила продать свои заводы в России по производству пиломатериалов и мебели, в феврале власти одобрили сделку.

Источники РБК тогда же сообщали, что группа Ingka Group, владелец IKEA и торговых центров «Мега», ищет покупателей и на другую свою недвижимость — то есть площади, где располагались и должны были быть построены новые магазины IKEA, а также покупателей на торговые центры «Мега». В Ingka Group отказались тогда комментировать эту информацию.

Теги
IKEA Химки
Материалы по теме
На IKEA подали иск на ₽2 млрд за отказ строить «Мегу» под Петербургом
Бизнес
Союз ближневосточных ТЦ допустил открытие в России сети с аналогами IKEA
Бизнес
Экс-менеджеры IKEA разработают онлайн-конструктор для «Яндекс.Маркета»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter