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Минпромторг назвал покупателей заводов IKEA в России

Замглавы Минпромторга Евтухов: покупателями заводов IKEA станут «Лузалес» и «Слотекс»
Владельцами трех заводов IKEA в России станут «Лузалес» и «Слотекс», Минпромторг им окажет полную поддержку, рассказал замминистра Евтухов. Власти одобрили параметры сделки, компаниям еще предстоит ее завершить
Демонтаж вывески IKEA с торгового центра &laquo;Авиапарк&raquo;
Демонтаж вывески IKEA с торгового центра «Авиапарк» (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Комиссия правительства одобрила сделку по продаже трех заводов шведской компании IKEA в России, покупателями выступили производитель пиломатериалов «Лузалес» и «Слотекс», специализирующаяся на фасадах и кухонных столешницах. Об этом «Известиям» сообщил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Для нас важно, чтобы производства работали и развивались, были сохранены рабочие места. Новые собственники при необходимости могут рассчитывать на все возможные меры государственной поддержки, которые есть в арсенале Минпромторга», — пообещал он.

Замминистра отметил, что российские и шведская компании должны провести сделку, ее условия и сумма не уточняются.

IKEA выставила на продажу четыре фабрики в Новгородской, Ленинградской и Кировской областях. Две из производственных площадок объединили в одну, поэтому сделка касалась трех заводов.

Магазины IKEA приостановили работу в России и Белоруссии в начале марта, компания пояснила, что столкнулась со сбоями в цепочках поставок из-за конфликта на Украине, выпуск продукции на заводах IKEA было приостановлено.

В июне IKEA анонсировала сокращение масштабов бизнеса в России и поиск новых владельцев для ее российских заводов. Интерес к приобретению активов компании проявляли сеть гипермаркетов «Твой дом» и сеть магазинов товаров для дома и мебели Hoff. Источники РБК говорили, что о покупке задумались в лесопромышленном холдинге Segezha Group (основной акционер — АФК «Система»), производителе плит для напольных покрытий и мебели Kronospan и группе ПИК.

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