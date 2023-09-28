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Газпромбанк купил торговые центры «Мега» у экс-владельца IKEA в России

Газпромбанк закрыл сделку по покупке торговых центров «Мега» у шведской Ingka
Группа «Газпромбанк» получила 14 торговых центров «Мега» общей площадью 2,3 млн кв. м. Материнская компания IKEA Ingka Group продолжала владеть ими после закрытия своих мебельных магазинов в России
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Газпромбанк закрыл сделку по покупке торговых центров «Мега» у владевшей IKEA в России шведской Ingka Centres, сообщается на сайте кредитной организации.

«Группа «Газпромбанк» стала владельцем сети торговых центров «Мега» в России площадью 2,3 млн кв. м, выкупив их у Ingka Centres. В состав сделки вошли 14 торговых центров «Мега», — рассказали в пресс-службе. Речь идет о торговых центрах в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Других деталей кредитная организация не раскрыла.

РБК направил запрос в пресс-службу Ingka Centres.

О том, что структура Газпромбанка стала основным претендентом на покупку 14 торговых центров «Мега» у шведской Ingka Centres, в середине сентября писал «Коммерсантъ». Структура банка, претендующая на активы Ingka, не раскрывалась.

У Газпромбанка уже есть активы на рынке недвижимости. Так, в феврале 2022 года «ГПБ Развитие активов» выкупила бизнес-центр «Бульварное кольцо» площадью 8,2 тыс. кв. м в центре Москвы. «Газпромбанк-Инвест» владеет торговым центром «Город Косино» в Москве, а также бизнес-центром Mezon Plaza в Санкт-Петербурге.

Ingka Group приостановила работу своих магазинов IKEA в России в марте 2022 года, после начала российской военной операции на Украине. Прошлым летом компания провела онлайн-распродажу своих товаров и окончательно закрылась в России в августе. ТЦ «Мега» продолжили работать. В феврале Ingka Group начала поиск покупателей на свою недвижимость в России. Три завода компании купили российские «Лузалес» и «Слотекс». Кроме того, Ingka продала офисный комплекс «Химки бизнес-парк», где была расположена штаб-квартира IKEA. Новым владельцем стала компания «КЛС-Химки».

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Компании
Юлия Волкова Юлия Волкова
При участии
Анастасия Серова
Газпромбанк ТЦ «Мега» торговые центры
ГАЗПРОМБАНК ИНГКА СЕНТЕРС РУС ОПЕРЭЙШН
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