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Парламент Армении начал рассматривать ратификацию Римского статута

Парламент Армении начал рассматривать ратификацию Римского статута МУС
Заседание&nbsp;парламента Армении в Ереване
Заседание парламента Армении в Ереване (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Парламент Армении начал рассматривать вопрос ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), передает News.am.

Представитель Армении по международно-правовым вопросам Егише Киракосян на заседании Национального собрания напомнил, что проект ратификации Римского статута в Армении утвердили еще в 1998 году. Но в 2004 году Конституционный суд признал статут противоречащим действующей на тот момент Конституции.

Позже Основной закон реформировали, КС Армении признал проект соответствующим Конституции, и к процессу ратификации вернулись в 2020 году. По словам Киракосяна, одобрение проекта обусловлено действиями Азербайджана во время вооруженного конфликта с Арменией.

В то же время секретарь парламентской фракции оппозиционного блока «Армения» Арцвик Минасян назвал вопрос ратификации Римского статута антиконституционным. «Национальное собрание не имеет полномочий выносить вопрос ратификации Римского статута на обсуждение без внесения поправок в Конституцию. Причем без учета имеющихся многочисленных рисков», — заявил он, призвав начать глубокую дискуссию.

Оппозиционные парламентские фракции «Армения» и «Честь имею» бойкотировали обсуждение ратификации статута и вышли из зала заседаний, передает агентство «Новости — Армения». Голосовать за проект осталась фракция премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор».

Россия называла неприемлемым план Армении признать юрисдикцию МУС, который весной выдал ордер на арест президента Владимира Путина. Киракосян в конце сентября заявил, что Ереван предложил Москве подписать соглашение, упомянув ст. 98 Римского статута. Из нее следует, что МУС не может запрашивать содействие от страны-участницы, если оно нарушает другие ее обязательства по международному праву.

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По словам Киракосяна, текст соглашения представили российской стороне в апреле, Армения ожидает ответа. Он считает, что о возможности ареста Путина в случае его визита в республику речи идти не может, а разговоры об этом «неразумны».

Глава армянского правительства Пашинян в середине сентября подчеркивал, что Армения начала ратификацию Римского статута для расследования событий на границе с Азербайджаном. Он уточнил, что речь идет об инцидентах в мае 2021-го и сентябре 2022 года.

Вовлечение МУС сможет, по словам премьера, увеличить безопасность Армении, тогда как «ОДКБ не выполнила и не выполняет свои обязательства». Пашинян пояснил тогда, что процесс ратификации «совершенно не связан с армяно-российскими отношениями».

Теги
Никол Пашинян Международный уголовный суд Россия Армения Азербайджан
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