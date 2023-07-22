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Военная операция на Украине ,  
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В Польше открыли центр по ремонту танков Leopard

Глава Минобороны Польши Блащак: в Гливице открылся центр по ремонту танков Leopard
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Военная операция на Украине

В Польше открылся сервисный центр по ремонту поставляемых на Украину танков Leopard. Об этом рассказал глава польского Минобороны Мариуш Блащак на своей странице в Twitter.

«Центр по ремонту в Гливице начал работать. Первые два (танка) Leopard уже прибыли с Украины на предприятие Bumar», — написал Блащак.

О планах создания в Польше центра по обслуживанию «Леопардов» 21 апреля объявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он должен был заработать уже в конце мая, стороны подписали соответствующее заявление о намерениях. Расходы на его строительство оценивались примерно в €150 млн. При этом расходы по ремонту планировало взять на себя немецкое правительство.

Однако в начале июля польский премьер Матеуш Моравецкий рассказал о сложностях с открытием центра из-за нехватки запчастей. По словам Моравецкого, обеспечением запчастей должна заниматься немецкая сторона.

Украина получает танки от США, Великобритании, Германии, Польши, Канады и других западных стран. Первая партия немецких танков прибыла на Украину в марте.

Российская сторона осуждает поставки западного вооружения Украине. В Москве считают, что это приводит лишь к затягиванию и дальнейшей эскалации конфликта.

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