Швейцария одобрила продажу 25 танков Leopard 2 Германии

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Швейцария сможет продать 25 танков Leopard 2 Германии, которая ранее обязалась не передавать их Украине. Сделку одобрил Совет кантонов (нижняя палата парламента Швейцарии). Решение было принято 25 голосами против 15 при трех воздержавшихся.

С просьбой перепродать часть списанных танков к ведомству 23 февраля обратились министры экономики и обороны Германии Роберт Хабек и Борис Писториус. Перепродать танки предлагается немецкой компании — производителю Rheinmetall.

В мае сделку одобрило правительство Швейцарии, немецкие власти тогда обещали не передавать танки Украине. В пресс-службе парламента Швейцарии уточнили, что танки, скорее всего, останутся в Германии или других странах НАТО и «заполнят пробелы в их запасах».

Leopard 2 был разработан в конце 1970-х, это основной боевой танк бундесвера. Leopard 2 принимали участие во всех последних военных конфликтах, в том числе в Афганистане и Сирии. Средняя масса танка 55 т, скорость движения 68 км/ч, экипаж состоит из четырех человек, вооружен танк полностью стабилизированной 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой Rheinmetall RH-M-120 и двумя пулеметами — спаренным с основным орудием и зенитным на башне.

После начала конфликта на Украине Швейцария отклонила несколько запросов на реэкспорт швейцарского оружия, объяснив это нейтральным статусом страны и законом, который запрещает реэкспорт вооружения. Тем не менее уже в начале июня сенат Швейцарии поддержал поправку, разрешающую реэкспортировать произведенные в стране оружие и боеприпасы в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты, если та «прибегает к своему праву на самооборону в соответствии с международным публичным правом».

В августе власти Швейцарии начали расследование против государственного оборонного производителя Ruag AG за попытку продать Rheinmetall 96 танков Leopard 2. Минобороны страны обратилось к внешним аудиторам с просьбой расследовать эту сделку, которая была заблокирована на основании того, что продажа нарушила бы нейтралитет Швейцарии.

По данным Минобороны Швейцарии, у страны есть 96 законсервированных танков типа Leopard 2, для собственных нужд стране нужен 71. «Поэтому 25 оставшихся танков можно списать и продать без ущерба потребностям армии», — отметили тогда в ведомстве.

Российские власти критикуют поставки Украине западного вооружения. В Москве считают, что это ведет к эскалации.