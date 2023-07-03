Польша признала сложности с открытием центра ремонта танков для Украины

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 97,26 (+1,24) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 89,33 (+0,94) Инвестиции, 16:38
В Москве три улицы будут названы в честь легенд «Спартака» Спорт, 19:31
Финляндия обновит железную дорогу для быстрой переброски войск к России Политика, 19:17
Беглов приехал на прощание с погибшими добровольцами батальона «Нева» Политика, 19:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:10
В Забайкалье девять человек отравились медвежатиной Общество, 19:05
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 19:03
Джокович в шутку потер полотенцем мокрый после дождя корт на Уимблдоне Спорт, 18:57
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Сигнал о готовности покупать». Что будет с биткоином в июле Крипто, 18:54
ФТС рассказала, что нашли в подозрительной посылке на почтовой таможне Общество, 18:45
ПСБ обновил список акций-фаворитов на фондовом рынке России Инвестиции, 18:36
Латвия возобновит прием заявлений на визы от части россиян Политика, 18:24
Саакашвили показал, как похудел в заключении Политика, 18:24
УЕФА отменил введенный из-за спецоперации запрет на еврокубки в Тирасполе Спорт, 18:24
Польша признала сложности с открытием центра ремонта танков для Украины Политика, 18:19
Военная операция на Украине ,  
0 

Польша признала сложности с открытием центра ремонта танков для Украины

Премьер Моравецкий: ремонту танков Leopard для Украины в Польше мешает дефицит запчастей
Накануне о том, что Берлин и Варшава не могут договориться об открытии центра по ремонту танков Leopard из-за цены диагностики, сообщал Der Spiegel. Моравецкий утверждает, что центр невозможно открыть из-за дефицита запчастей
Танк Leopard 2
Танк Leopard 2 (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Варшава и Берлин не могут открыть совместный центр по обслуживанию и ремонту танков Leopard, которые задействованы на Украине, из-за нехватки запасных частей. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Он подтвердил, что Польша заинтересована в открытии немецко-польского центра по ремонту поставленных Украине танков, однако он так и не был открыт в срок.

«Есть вопросы со стороны Польской оборонно-промышленной группы, но прежде всего с немецкой стороны. У нас должны быть надлежащим образом подготовленные процедуры с немецкой стороны», — подчеркнул Моравецкий.

По его словам, главным «слабым местом» на сегодняшний день является отсутствие запчастей для немецких танков, наличие которых должна обеспечивать немецкая сторона.

О планах создания центра по обслуживанию «Леопардов» 21 апреля объявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он должен был заработать уже в конце мая, стороны подписали соответствующее заявление о намерениях. Расходы на его строительство оценивались примерно в €150 млн. При этом расходы по ремонту планировало взять на себя немецкое правительство.

Накануне немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники сообщила, что Берлин и Варшава не могут договориться об открытии центра по обслуживанию переданных Украине танков Leopard. По данным издания, контракт между польским оборонным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и немецкими компаниями Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall на обслуживание танков все еще не заключен. При этом несколько переданных Украине танков уже доставлены в Польшу для ремонта.

Одна из причин — разница в оценке стоимости работ, утверждают источники Der Spiegel. «Например, PGZ хочет взимать более €100 тыс. за так называемую первоначальную диагностику танков. В Германии за это обычно платят всего около €12 тыс. Кроме того, PGZ не хочет брать на себя никаких гарантий на ремонт», — говорится в статье.

Читайте на РБК Pro
Что, если не Дубай. К каким люксовым локациям ОАЭ следует присмотреться
Что учесть при внедрении процессной аналитики
Экономика Германии в рецессии. Что это значит для еврозоны и ставок ЕЦБ
В Белоруссии легализовали параллельный импорт: как это поможет бизнесу



Направить западные танки украинской армии согласились США, Великобритания, Германия, Польша, Канада и другие страны НАТО. Первые танки Leopard производства Германии прибыли на Украину в марте. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что коалиция стран — поставщиков танков Украине уже включает 12 государств и Киев работает над тем, чтобы этот список расширился. В первую волну поставок Украина получит 120–140 западных танков, утверждал он.

Россия осуждает передачу Украине вооружений. Президент России Владимир Путин, говоря о передаче Киеву танков, отмечал, что стране «снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых кресты». 13 июня он заявил, что западные танки на Украине «прекрасно горят».

Польша признала сложности с открытием центра ремонта танков для Украины
Польша признала сложности с открытием центра ремонта танков для Украины

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Leopard Польша Германия ремонт Военная операция на Украине Матеуш Моравецкий
Материалы по теме
Spiegel узнал о споре Германии и Польши о ремонте «Леопардов»
Политика
Глава Минобороны Германии анонсировал поставку десятков Leopard Украине
Политика
Шойгу назвал число уничтоженных российскими войсками танков Leopard
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter