Польша признала сложности с открытием центра ремонта танков для Украины

Накануне о том, что Берлин и Варшава не могут договориться об открытии центра по ремонту танков Leopard из-за цены диагностики, сообщал Der Spiegel. Моравецкий утверждает, что центр невозможно открыть из-за дефицита запчастей

Танк Leopard 2 (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Варшава и Берлин не могут открыть совместный центр по обслуживанию и ремонту танков Leopard, которые задействованы на Украине, из-за нехватки запасных частей. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Он подтвердил, что Польша заинтересована в открытии немецко-польского центра по ремонту поставленных Украине танков, однако он так и не был открыт в срок.

«Есть вопросы со стороны Польской оборонно-промышленной группы, но прежде всего с немецкой стороны. У нас должны быть надлежащим образом подготовленные процедуры с немецкой стороны», — подчеркнул Моравецкий.

По его словам, главным «слабым местом» на сегодняшний день является отсутствие запчастей для немецких танков, наличие которых должна обеспечивать немецкая сторона.

О планах создания центра по обслуживанию «Леопардов» 21 апреля объявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он должен был заработать уже в конце мая, стороны подписали соответствующее заявление о намерениях. Расходы на его строительство оценивались примерно в €150 млн. При этом расходы по ремонту планировало взять на себя немецкое правительство.

Накануне немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники сообщила, что Берлин и Варшава не могут договориться об открытии центра по обслуживанию переданных Украине танков Leopard. По данным издания, контракт между польским оборонным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и немецкими компаниями Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall на обслуживание танков все еще не заключен. При этом несколько переданных Украине танков уже доставлены в Польшу для ремонта.



Одна из причин — разница в оценке стоимости работ, утверждают источники Der Spiegel. «Например, PGZ хочет взимать более €100 тыс. за так называемую первоначальную диагностику танков. В Германии за это обычно платят всего около €12 тыс. Кроме того, PGZ не хочет брать на себя никаких гарантий на ремонт», — говорится в статье.

Направить западные танки украинской армии согласились США, Великобритания, Германия, Польша, Канада и другие страны НАТО. Первые танки Leopard производства Германии прибыли на Украину в марте. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил , что коалиция стран — поставщиков танков Украине уже включает 12 государств и Киев работает над тем, чтобы этот список расширился. В первую волну поставок Украина получит 120–140 западных танков, утверждал он.

Россия осуждает передачу Украине вооружений. Президент России Владимир Путин, говоря о передаче Киеву танков, отмечал, что стране «снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых кресты». 13 июня он заявил, что западные танки на Украине «прекрасно горят».