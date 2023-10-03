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Военная операция на Украине ,  
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В МИД Польши заявили о кризисе отношений между Варшавой и Киевом

Глава МИД Польши Рау: улучшение отношений с Киевом требует титанических усилий
Сюжет
Военная операция на Украине

Варшаве и Киеву потребуются титанические усилия, чтобы восстановить отношения, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в эфире Polsat News.

«Наши отношения с Украиной сводятся к тому, что мы выполняем все наши военные и политические обязательства, в том числе все те, которые вытекают из нашего членства в НАТО. После того, что произошло, возвращение на круги своя потребует титанических усилий», — отметил Рау (цитата по Wprost). Он добавил, что не будет «подсказывать» украинским властям, что им следует сделать.

Рау добавил, что в отношениях стран бывают «периоды конъюнктуры и деконъюнктуры», и если говорить об отношениях между Польшей и Украиной, то они входят в период деконъюнктуры. Он связал это с разными национальными интересами стран из-за спора вокруг транзита украинского зерна. По словам Рау, после сделанных президентом Украины Владимиром Зеленским заявлений на Генассамблее ООН в адрес Польши, отношение польских властей к Киеву «пошатнулось».

В апреле 2022 года Польша ввела запрет на ввоз украинской сельхозпродукции, за ней последовали еще четыре страны Евросоюза: Словакия, Румыния, Венгрия и Болгария. Местные фермеры жаловались, что наводнившее рынки украинское зерно наносит ущерб. Еврокомиссия одобрила меру, но 15 сентября отказалась продлевать действие эмбарго, поскольку «рыночные перекосы в пяти государствах-членах, граничащих с Украиной, исчезли». Варшава, Братислава и Будапешт все равно продлили действие запрета, при этом Польша сделала его бессрочным.

Украина считает эмбарго нарушением международных обязательств ее партнеров, а односторонние решения неприемлемыми, поскольку торговая политика должна координироваться на уровне всего Евросоюза.

19 сентября Зеленский, выступая в Генассамблее ООН, заявил, что некоторые страны в Европе подрывают солидарность и «устраивают политический театр, делая из зерна триллер». Он не упомянул государства, которые так поступают, однако премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Зеленскому больше не стоит оскорблять поляков, как он это сделал во время своей речи в ООН.

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