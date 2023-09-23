Моравецкий потребовал от Зеленского больше не оскорблять поляков

Матеуш Моравецкий (Фото: Damian Burzykowski / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому больше не стоит оскорблять поляков, как он сделал это во время выступления на Генассамблее ООН. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Я хочу сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков, как он это сделал недавно во время своего выступления в ООН. Поляки никогда этого не допустят», — подчеркнул Моравецкий. По его словам, задача правительства — защищать «доброе польское имя».

Во время выступления в Генассамблее ООН Зеленский заявил, что «некоторые страны ЕС симулируют солидарность, косвенно поддерживая Россию», устраивая «политический театр, делая из зерна триллер». Он не назвал конкретные государства, но Польша, а также Болгария и Румыния продлили запрет на ввоз украинского зерна в одностороннем порядке. Так страны отказались выполнять решение Еврокомиссии, объясняя это защитой интересов отечественных фермеров.

После речи Зеленского 20 сентября МИД Польши вызвал посла Украины в Варшаве Василия Зварыча. Замглавы ведомства Павел Яблоньский выразил ему решительный протест в связи с заявлениями украинского президента о том, что некоторые страны «симулируют солидарность». Он подчеркнул, что подобные заявления несправедливы в отношении Польши, которая поддерживала Украину с первых дней конфликта.

В тот же день Польша объявила о прекращении поставок оружия Украине, занявшись вместо этого оснащением собственных вооруженных сил. Моравецкий заявил: «Даже если ты не хочешь защищаться, у тебя должно быть чем защититься — этого принципа мы придерживаемся».