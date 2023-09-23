Моравецкий потребовал от Зеленского больше не оскорблять поляков
Президенту Украины Владимиру Зеленскому больше не стоит оскорблять поляков, как он сделал это во время выступления на Генассамблее ООН. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Я хочу сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков, как он это сделал недавно во время своего выступления в ООН. Поляки никогда этого не допустят», — подчеркнул Моравецкий. По его словам, задача правительства — защищать «доброе польское имя».
Во время выступления в Генассамблее ООН Зеленский заявил, что «некоторые страны ЕС симулируют солидарность, косвенно поддерживая Россию», устраивая «политический театр, делая из зерна триллер». Он не назвал конкретные государства, но Польша, а также Болгария и Румыния продлили запрет на ввоз украинского зерна в одностороннем порядке. Так страны отказались выполнять решение Еврокомиссии, объясняя это защитой интересов отечественных фермеров.
После речи Зеленского 20 сентября МИД Польши вызвал посла Украины в Варшаве Василия Зварыча. Замглавы ведомства Павел Яблоньский выразил ему решительный протест в связи с заявлениями украинского президента о том, что некоторые страны «симулируют солидарность». Он подчеркнул, что подобные заявления несправедливы в отношении Польши, которая поддерживала Украину с первых дней конфликта.
В тот же день Польша объявила о прекращении поставок оружия Украине, занявшись вместо этого оснащением собственных вооруженных сил. Моравецкий заявил: «Даже если ты не хочешь защищаться, у тебя должно быть чем защититься — этого принципа мы придерживаемся».
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире