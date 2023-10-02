 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Глава МИД Армении заявил, что миссия ООН опоздала в Нагорный Карабах

Глава МИД Армении Мирзоян: миссия ООН опоздала в Нагорный Карабах
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Aziz Karimov / Reuters
Фото: Aziz Karimov / Reuters

Миссия ООН, которая прибыла в Нагорный Карабах накануне, опоздала, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с главами аккредитованных в Армении дипломатических миссий и представителями международных структур. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Касаясь вчерашнего прибытия миссии ООН в Нагорный Карабах, министр Мирзоян подчеркнул, что она опоздала», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас единственным результатом приезда миссии может стать «фиксация этнической чистки армянского населения Нагорного Карабаха».

Как армяне покидают Карабах. Фоторепортаж
Фотогалерея 

19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе «антитеррористическую операцию». Она завершилась на следующий день подписанием соглашения о прекращении огня при содействии российских миротворцев. Соглашение также включало пункты о разоружении и роспуске армии Нагорного Карабаха, реинтеграции региона как части Азербайджана, и выводе войск Армении с территории региона. Ереван присутствие своих войск там отрицал.

Накануне, 1 октября, в непризнанную республику прибыла миссия ООН. В ее состав вошли представители разных агентств всемирной организации. Миссия должна ознакомиться с ситуацией на местах и определить гуманитарные потребности жителей, писало APA.

Миссия приехала в Карабах по приглашению Азербайджана. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил, что основное внимание ее члены уделят гуманитарным вопросам. Он сообщил, что миссия не зафиксировала ущерба гражданской инфраструктуре, а также культурным и религиозным объектам в Нагорном Карабахе, или насилия против местного населения.

Читайте на РБК Pro
Кадровый голод: как без диплома построить успешную карьеру в логистике
«Рынок на грани паники»: почему нефть стоит почти $100 и что будет дальше
«Я заслуживаю особого отношения»: кто такие уязвимые нарциссы
Как резюмировать любую информацию менее чем за 60 секунд

После подписания соглашения о прекращении огня из Нагорного Карабаха в Армению уехали почти 100,5 тыс. человек. Советник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян отмечал 24 сентября, что покинуть республику хотят 120 тыс. этнических армян, или 99,9% населения.

28 сентября президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года.

Теги
Нагорный Карабах ООН Армения Азербайджан
Материалы по теме
Азербайджан раскрыл детали плана по реинтеграции армян Карабаха
Политика
В Армении заявили о близости к завершению переселения жителей Карабаха
Политика
Миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 103,87 (+0,7) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 98,48 (+1,06) Инвестиции, 16:46
Экс-премьер СССР Рыжков покинул Совфед Политика, 23:47
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 23:28
Сенатор Северной Дакоты с семьей погиб в авиакатастрофе в США Политика, 23:23
«Аэрофлот» урегулировал спор с ирландским лизингодателем по 17 самолетам Бизнес, 23:21
Самый дорогой украинский игрок забил первый гол за «Челси» в 24-м матче Спорт, 23:03
Мишустин увеличил зарплаты бюджетников и госслужащих на 5,5% Экономика, 22:54
Глава МИД Армении заявил, что миссия ООН опоздала в Нагорный Карабах Политика, 22:33
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Байден заверит союзников США в продолжении помощи Украине Политика, 22:12
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 22:00
Дочь Кадырова станет заместителем главы правительства Чечни Политика, 21:56
Рекордсмен сборной России забил отдавшему его в аренду СКА. Видео Спорт, 21:54
Клуб Бензема не вышел на матч в Иране из-за бюста Сулеймани на стадионе Спорт, 21:45
Зачем главы МИД стран ЕС собрались на неформальную встречу в Киеве Политика, 21:30
Белый дом заявил о наличии у США средств только на срочную помощь Украине Политика, 21:29