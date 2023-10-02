Глава МИД Армении заявил, что миссия ООН опоздала в Нагорный Карабах

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Миссия ООН, которая прибыла в Нагорный Карабах накануне, опоздала, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с главами аккредитованных в Армении дипломатических миссий и представителями международных структур. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Касаясь вчерашнего прибытия миссии ООН в Нагорный Карабах, министр Мирзоян подчеркнул, что она опоздала», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас единственным результатом приезда миссии может стать «фиксация этнической чистки армянского населения Нагорного Карабаха».

19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе «антитеррористическую операцию». Она завершилась на следующий день подписанием соглашения о прекращении огня при содействии российских миротворцев. Соглашение также включало пункты о разоружении и роспуске армии Нагорного Карабаха, реинтеграции региона как части Азербайджана, и выводе войск Армении с территории региона. Ереван присутствие своих войск там отрицал.

Накануне, 1 октября, в непризнанную республику прибыла миссия ООН. В ее состав вошли представители разных агентств всемирной организации. Миссия должна ознакомиться с ситуацией на местах и определить гуманитарные потребности жителей, писало APA.

Миссия приехала в Карабах по приглашению Азербайджана. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил, что основное внимание ее члены уделят гуманитарным вопросам. Он сообщил, что миссия не зафиксировала ущерба гражданской инфраструктуре, а также культурным и религиозным объектам в Нагорном Карабахе, или насилия против местного населения.

После подписания соглашения о прекращении огня из Нагорного Карабаха в Армению уехали почти 100,5 тыс. человек. Советник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян отмечал 24 сентября, что покинуть республику хотят 120 тыс. этнических армян, или 99,9% населения.

28 сентября президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года.