Миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах, сообщает APA.

«Цель миссии — ознакомление с ситуацией на местах и определение гуманитарных потребностей жителей. В состав миссии входят представители различных агентств ООН. Миссия ООН отправилась в Ханкенди (Степанакерт. — РБК). Следует отметить, что последний раз миссия ООН посещала Карабах около 30 лет назад», — говорится в сообщении госагентства.

29 сентября Азербайджан пригласил миссию ООН посетить Нагорный Карабах. «Находясь там, команда попытается оценить ситуацию на месте и определить гуманитарные потребности как оставшихся людей, так и людей, которые уезжают. <...> Основное внимание будет уделяться гуманитарным вопросам», — сообщил представитель ООН Стефан Дюжаррик.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. На следующий день Баку и Степанакерт достигли соглашения о прекращении огня, которое включало пункты о разоружении воинских формирований региона и юридическом оформлении Карабаха как части Азербайджана.

После этого из Нагорного Карабаха начали уезжать этнические армяне. К утру 30 сентября в Армению переехали более 100 тыс. жителей, сообщало правительство страны. По состоянию на 2015 год в непризнанной республике проживали 145 053 человека, из которых 144 683 — армяне. Это 99,74% населения Нагорного Карабаха.



28 сентября президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года.