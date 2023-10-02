Суд США отказался отстранять Трампа от участия в президентских выборах

Дональд Трамп (Фото: Brendan McDermid / Getty Images)

Верховный суд США отклонил апелляцию республиканца, консультанта по налоговым вопросам Энтони Кастро на решение нижестоящей инстанции, которая отказалась запрещать экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Об этом сообщает Reuters.

Кастро, как отмечает агентство, также борется за выдвижение своей кандидатуры на пост президента от республиканцев. Свой иск он пытался обосновать 14-й поправкой к конституции США, которая запрещает занимать государственные должности любому, кто «принял участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов», будучи должностным лицом. Штурм Капитолия в январе 2021 года, по делу о котором проходит Трамп, Кастро назвал восстанием.

14-я поправка к конституции США запрещает занимать государственные должности тем, кто принес присягу «поддерживать конституцию Соединенных Штатов» перед занятием поста, а после «принял участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов». Трамп на момент штурма Капитолия 6 января 2021 года еще был действующим президентом США.

Кастро настаивает, что Трамп оказал «помощь» своим сторонникам, которые штурмовали Капитолий, выразив им сочувствие. В иске упоминается обещание Трампа рассмотреть возможность помилования участников штурма в случае переизбрания на пост президента.

В июне федеральный суд США отклонил иск Кастро. Судья пришел к выводу, установив, что он не смог доказать факт «юридического ущерба». Кастро обжаловал это решение в 11-м окружном апелляционном суде в Атланте и в Верховном суде США.

Против Трампа в США завели несколько уголовных дел. Его обвиняют в фальсификации документов с целью сокрытия выплат «за молчание» порнозвезде Сторми Дениелс перед выборами 2016 года, а также в неправильном обращении с секретными документами (в том числе по ядерной программе США). Еще в двух речь идет о сговоре для вмешательства в избирательный процесс. Одно из них — дело о сговоре после президентских выборов 2020 года, который в итоге привел к штурму Капитолия в январе 2021 года.

В конце августа Трампа формально арестовали — сделали тюремное фото, сняли отпечатки пальцев, измерили рост и вес, после чего отпустили под залог. Сам экс-президент называл обвинения против себя безосновательными.