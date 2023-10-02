Спонсоры республиканцев предрекли Трампу победу на праймериз из-за суда

Против Трампа заведено четыре уголовных дела, но симпатии республиканцев к нему растут из-за уверенности в несправедливом преследовании, рассказали ведущие спонсоры партии. Снимок при аресте принес Трампу рекордные пожертвования

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Дональд Трамп может выиграть номинацию от Республиканской партии для выдвижения на пост президента в связи с тем, что из-за уголовного преследования партия сплачивается вокруг него; такие опасения распространены среди некоторых спонсоров этой политической силы, пишет Financial Times.

«Я думаю, что многие люди действительно задаются вопросом, насколько несправедлив этот выпад демократов против Дональда Трампа <...> «До чего докатилась Америка? Мы что, нация третьего мира?», — сказал нефтяной магнат Гарольд Хэмм (состояние — $25,2 млрд по оценке Forbes), который прежде поддерживал экс-президента, но разочаровался в нем. По его мнению, рейтинги Трампа стали только выше из-за растущих юридических проблем политика.

С ним согласился глава сети магазинов Variety Wholesalers Арт Поуп: «Президент Трамп — не мой выбор в качестве кандидата от республиканцев, но я думаю, что эти обвинения несправедливы. Я уверен, что обвинительные заключения действительно пошли на пользу президенту Трампу среди первичных избирателей-республиканцев». Ведущие доноры республиканцев разделились в вопросе, будут ли они поддерживать Трампа, если тот выиграет праймериз.

Против Трампа заведено четыре уголовных дела. Его обвиняют в фальсификации документации с целью сокрытия выплат «за молчание» порнозвезде Сторми Дениелс перед выборами 2016 года, в неправильном обращении с секретными документами (в том числе по ядерной программе США), еще в двух речь идет о сговоре для вмешательства в избирательный процесс.

«Они все очень похожи в том смысле, что для них нет никаких оснований», — комментировал он судебные процессы против себя.

В конце августа его формально арестовали — сделали тюремное фото, сняли отпечатки пальцев, измерили рост и вес, после чего отпустили под залог. На следующий день Трамп собрал рекордную сумму пожертвований на предвыборную кампанию — $4,18 млн, а за несколько дней суммы выросла до $7,1 млн. Сбор такого объема средств обеспечил выход мерча со снимком Трампа в тюрьме, его печатали на кружках, футболках, бейсболках, стикерах и др. По сведениям CNN, он специально решил не улыбаться на фотографии, чтобы казаться «вызывающим».