Порноактриса выступила против срока для Трампа

Если Дональд Трамп и заслуживает наказания, то за другие свои проступки, а не за уплаченные ей за молчание $130 тыс., заявила бывшая порноактриса Сторми Дэниелс. Она также изъявила желание дать показания на процессе экс-президента

Сторми Дэниэлс (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Бывшая порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) заявила, что 45-й президент США Дональд Трамп не заслуживает уголовного наказания за выплаченные ей $130 тыс. перед выборами 2016 года. Об этом, как сообщает The Independent, она заявилв в интервью TalkTV.

По мнению Дэниелс, Трампу может грозить заключение по другим обвинениям. «Конкретно в моем случае я не думаю, что его преступления против меня заслуживают тюремного заключения», — сказала она.

Дэниелс пообещала также, что даст показания против бывшего президента, если ее попросят. «Это меня пугает, но я с нетерпением жду вызова в суд, потому что мне нечего скрывать», — сказала она.

«Я единственная, кто говорил правду [на процессе Трампа]», — заверила актриса и заключила, что прокуроры «не могут опозорить меня еще больше».

Поводом для обвинений против Трампа стали именно деньги, которые ей заплатили за молчание о связи с Трампом перед выборами 2016 года, которые он выиграл. Прокуроров заинтересовал факт, что компания бывшего президента США в деловой документации провела эту сумму как средства на оплату юридических услуг.

Эта информация всплыла после ареста и последующего осуждения в 2018 году адвоката Трампа Майкла Коэна, который в итоге получил три года заключения. Наказание юристу Трампа было назначено по совокупности обвинений. 36 месяцев были присуждены ему за нарушение закона о финансировании предвыборной кампании и два месяца — за дачу ложных показаний конгрессу.

4 апреля 2023 года Трамп прибыл в офис прокурора Манхэттена и был формально заключен под стражу до предъявления обвинений. Список обвинений против бывшего президента занял 34 пункта. Трамп не признал себя виновным.

Арест Трампа стал первым за всю историю США случаем ареста человека, занимавшего высшую государственную должность, если не считать казусное дело Улисса Гранта в 1872 году.

Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Тодд Бланш заявил, что прокурор превратил дело в политическое преследование, и назвал обвинительное заключение «шаблонным», поскольку в нем «не упоминается какое-либо федеральное преступление или нарушение законодательства штата». Бланш отметил, что его команда будет «бороться изо всех сил».

45-й президент США прошлой осенью заявил о планах участвовать в президентской гонке в 2024 году, по его мнению, процесс стал «политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории» со стороны Демократической партии.