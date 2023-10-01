Минобороны сообщило о сдаче формированиями Карабаха 14 млн боеприпасов
Вооруженные формирования Нагорного Карабаха сдали более 45 единиц бронетехники, 87 автомобилей и около 14 млн боеприпасов, сообщили в российском Минобороны, передает ТАСС.
Вооруженные формирования Карабаха начали сдачу оружия и военной техники 22 сентября под контролем российских миротворцев.
По данным ведомства, на 1 октября сдано:
- 45 единиц бронетехники;
- 87 единиц автомобильной техники;
- 28 единиц средств ПВО;
- 63 единицы орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов;
- более 5,7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств;
- около 14 млн боеприпасов.
Режим прекращения огня не был нарушен, уточнили в Минобороны.
Власти Азербайджана 19 сентября провели однодневную «антитеррористическую операцию». Спустя сутки власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) согласились на расформирование и разоружение своих вооруженных сил.
В НКР также заявили о готовности вывести тяжелую технику и начать обсуждение с Баку вопроса о реинтеграции региона, а также прав и безопасности проживающих там армян.
Во время операции с карабахской стороны погибли не менее 200 человек, еще более 400 пострадали. С азербайджанской — погибли около 200 военных, свыше 500 были ранены.
28 сентября президент НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.