Минобороны сообщило о сдаче формированиями Карабаха 14 млн боеприпасов

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Вооруженные формирования Нагорного Карабаха сдали более 45 единиц бронетехники, 87 автомобилей и около 14 млн боеприпасов, сообщили в российском Минобороны, передает ТАСС.

Вооруженные формирования Карабаха начали сдачу оружия и военной техники 22 сентября под контролем российских миротворцев.

По данным ведомства, на 1 октября сдано:

45 единиц бронетехники;

87 единиц автомобильной техники;

28 единиц средств ПВО;

63 единицы орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов;

более 5,7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств;

около 14 млн боеприпасов.

Режим прекращения огня не был нарушен, уточнили в Минобороны.

Власти Азербайджана 19 сентября провели однодневную «антитеррористическую операцию». Спустя сутки власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) согласились на расформирование и разоружение своих вооруженных сил.

В НКР также заявили о готовности вывести тяжелую технику и начать обсуждение с Баку вопроса о реинтеграции региона, а также прав и безопасности проживающих там армян.

Во время операции с карабахской стороны погибли не менее 200 человек, еще более 400 пострадали. С азербайджанской — погибли около 200 военных, свыше 500 были ранены.

28 сентября президент НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.