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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Минобороны сообщило о сдаче формированиями Карабаха 14 млн боеприпасов

Вооруженные формирования Карабаха сдали 14 млн боеприпасов и 45 единиц техники
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Вооруженные формирования Нагорного Карабаха сдали более 45 единиц бронетехники, 87 автомобилей и около 14 млн боеприпасов, сообщили в российском Минобороны, передает ТАСС.

Вооруженные формирования Карабаха начали сдачу оружия и военной техники 22 сентября под контролем российских миротворцев.

По данным ведомства, на 1 октября сдано:

  • 45 единиц бронетехники;
  • 87 единиц автомобильной техники;
  • 28 единиц средств ПВО;
  • 63 единицы орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов;
  • более 5,7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств;
  • около 14 млн боеприпасов.

Режим прекращения огня не был нарушен, уточнили в Минобороны.

Власти Азербайджана 19 сентября провели однодневную «антитеррористическую операцию». Спустя сутки власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) согласились на расформирование и разоружение своих вооруженных сил.

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В НКР также заявили о готовности вывести тяжелую технику и начать обсуждение с Баку вопроса о реинтеграции региона, а также прав и безопасности проживающих там армян.

Во время операции с карабахской стороны погибли не менее 200 человек, еще более 400 пострадали. С азербайджанской — погибли около 200 военных, свыше 500 были ранены.

28 сентября президент НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

Теги
Минобороны Нагорный Карабах разоружение прекращение огня
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