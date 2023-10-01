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Война санкций ,  
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Во Владивостоке паркоматы перестали работать из-за европейских санкций

Паркоматы во Владивостоке перестали работать из-за санкций ЕС
Сюжет
Война санкций

Паркоматы временно перестали работать во Владивостоке из-за санкций со стороны Евросоюза, сообщила компания «Цифровое Приморье» со ссылкой на организацию-производитель парковочного оборудования FLOWBIRD.

«Санкции Европейского союза против России усиливаются в последние несколько месяцев. Отныне эти санкции не позволяют нам продолжать наши деловые отношения с вашей компанией», — говорится в письме FLOWBIRD, отправленном «Цифровому Приморью».

Паркоматы отключили от поддержки 1 октября. В связи с этим устройства для безналичной оплаты парковки в городе временно отключат, уточнила компания, отметив, что анализ и оценка сроков модернизации парковочного оборудования уже проводят.

«Цифровое Приморье» — оператор платного парковочного пространства во Владивостоке.

2 декабря руководитель проекта Станислав Журавлев, оценивая первую неделю работы паркоматов, признался, что при реализации проекта пришлось решать вопросы импортозамещения оборудования. Он отмеил, что проблемы были почти со всеми аппаратными комплексами. В результате компания оставила только шведские паркоматы, запчасти к ним поставлялись через Казахстан в рамках «параллельного импорта».

17 июля «Коммерсантъ» писал, что в Москве собираются убрать все паркоматы — это 590 штук. Власти оставили лишь 80 наиболее востребованных устройств у медучреждений, торговых центров и вокзалов. Популярность паркоматов со временем падала: в пресс-служба «Администратора парковочного пространства» заявили, что «95% водителей выбирают для оплаты приложение «Парковки России», а не паркоматы.

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Евросоюз согласовал и принял 11 пакетов санкций против России после начала военной операции на Украине. В результате страны ЕС перестали продавать в России технику и электронику, в том числе ту, которая используется для создания и ремонта паркоматов. Россия считает санкции незаконными. В Минфине допускали, что Брюссель исчерпал возможности для болезненных ограничений против Москвы.

Теги
Владивосток паркоматы Приморский край Приморье санкции Евросоюз
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