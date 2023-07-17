В Москве к концу лета демонтируют почти все паркоматы

До конца лета в Москве демонтируют 590 паркоматов и восстановят на их месте асфальт и плитку, пишет «Коммерсантъ». В столице многими паркоматами не пользовались с начала года, а их обслуживание дорого обходится

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве демонтируют 590 паркоматов — с улиц уберут устройства вместе с бетонным основанием, восстановят асфальт и плитку. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Дирекция транспортных закупок» завершает соответствующий тендер на 11,7 млн руб., 14 июля окончился сбор заявок. В пресс-службе «Администратора парковочного пространства» (АМПП) рассказали изданию, что власти планируют оставить 80 наиболее востребованных паркоматов у медучреждений, вокзалов, торговых центров.

Остальные устройства демонтируют за 30 дней после подписания контракта — ожидается, что это произойдет до конца лета.

Их могут передать в регионы, которые только начинают развивать платные парковки. Из технического задания к тендеру следует, что до этого устройства складируют на одной из площадок «Мосгортранса» в Красногорске.

В Москве паркоматы Parkeon и Cake появились в 2012 году. Газета пишет, что с 2014 года столичная мэрия заключила контракты более чем на 1,7 млрд руб. по установке и обслуживанию паркоматов.

При этом их популярность падала: если в 2012 году доля оплат этим способом составляла 37%, то сейчас паркоматы используют менее 1%. Многими паркоматами не пользовались с начала года.

«95% водителей выбирают для оплаты приложение «Парковки России». Есть и другие способы — СМС, сайт, голосовая оплата, сервисы партнеров. Потребности в большом количестве паркоматов больше нет», — отметили в АМПП.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов назвал обоснованным решение демонтировать паркоматы. В то же время он призвал создать условия, чтобы у водителей без приложения или телефона была возможность оплатить парковку.