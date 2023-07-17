В Москве к концу лета демонтируют почти все паркоматы

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 101,2 (+0,52) Инвестиции, 14 июл, 16:09 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 90,12 (-0,06) Инвестиции, 14 июл, 16:09
Пассажиров автобусов через Крымский мост перевезут на электричках Политика, 11:30
Кто и почему стал бенефициаром трансформации рынка ИТ РБК и Softline, 11:27
Власти рассказали о состоянии пострадавшей на Крымском мосту девочки Общество, 11:24
В Москве и области в первом полугодии резко вырос спрос на ипотеку Недвижимость, 11:24
Россиянин поднялся на 49 мест в рейтинге ATP после успешного Уимблдона Спорт, 11:20
Омские власти не выдвинули Мизулину в Совет Федерации Политика, 11:19
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 11:03
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:49
Власти и родственники рассказали о погибших при ЧП на Крымском мосту Политика, 10:48
Индекс Мосбиржи отыграл потери, понесенные на фоне атаки на Крымский мост Инвестиции, 10:48
Перевозчик назвал поезда, которые задерживаются в Крым и из него Экономика, 10:45
В Китае выразили надежду, что зерновая сделка будет продолжаться Политика, 10:40
Как из группы вырастить популярное медиа о ночной жизни РБК и ВКонтакте, 10:39
Мишустин выбрал ответственного за восстановление Крымского моста Политика, 10:37
Общество ,  
0 

В Москве к концу лета демонтируют почти все паркоматы

«Коммерсантъ»: в Москве к концу лета демонтируют 590 паркоматов
До конца лета в Москве демонтируют 590 паркоматов и восстановят на их месте асфальт и плитку, пишет «Коммерсантъ». В столице многими паркоматами не пользовались с начала года, а их обслуживание дорого обходится
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве демонтируют 590 паркоматов — с улиц уберут устройства вместе с бетонным основанием, восстановят асфальт и плитку. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Дирекция транспортных закупок» завершает соответствующий тендер на 11,7 млн руб., 14 июля окончился сбор заявок. В пресс-службе «Администратора парковочного пространства» (АМПП) рассказали изданию, что власти планируют оставить 80 наиболее востребованных паркоматов у медучреждений, вокзалов, торговых центров.

Остальные устройства демонтируют за 30 дней после подписания контракта — ожидается, что это произойдет до конца лета.

Их могут передать в регионы, которые только начинают развивать платные парковки. Из технического задания к тендеру следует, что до этого устройства складируют на одной из площадок «Мосгортранса» в Красногорске.

В Москве паркоматы Parkeon и Cake появились в 2012 году. Газета пишет, что с 2014 года столичная мэрия заключила контракты более чем на 1,7 млрд руб. по установке и обслуживанию паркоматов.

При этом их популярность падала: если в 2012 году доля оплат этим способом составляла 37%, то сейчас паркоматы используют менее 1%. Многими паркоматами не пользовались с начала года.

Читайте на РБК Pro
Ни у кого не осталось сил: как работать с уставшей командой
Россия сокращает добычу нефти: что будет с рынком и ценами
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
Начал с дедушкиных $800: как Тимур Турлов заработал состояние в $3,1 млрд

«95% водителей выбирают для оплаты приложение «Парковки России». Есть и другие способы — СМС, сайт, голосовая оплата, сервисы партнеров. Потребности в большом количестве паркоматов больше нет», — отметили в АМПП.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов назвал обоснованным решение демонтировать паркоматы. В то же время он призвал создать условия, чтобы у водителей без приложения или телефона была возможность оплатить парковку.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Москва паркоматы демонтаж тендер платные парковки
Материалы по теме
Ликсутов рассказал об отмене комиссий при оплате парковки
Общество
Дептранс Москвы объяснил проблемы с оплатой парковки через приложение
Технологии и медиа
В Москве возникли неполадки в работе сервиса оплаты парковки через СМС
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter