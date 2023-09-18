Надземный пешеходный переход рухнул на федеральную трассу во Владивостоке

На федеральную трассу на выезде из Владивостока рухнул виадук (надземный пешеходный переход), движение перекрыто. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу города.

Переход упал около остановки «Весенняя» на федеральной автодороге А370 «Уссури» (бывшая М60), пишет Vl.ru. Очевидцы рассказали, что балку виадука сбил самосвал, предположительно, водитель забыл опустить кузов. Судя по фото, это крытый виадук, при падении он перевернулся.

Водитель пострадал. Были ли внутри перехода люди в момент падения, неизвестно.

В феврале 2022 года самосвал врезался в надземный пешеходный мост в подмосковной Балашихе. ДТП произошло на 30-м км Горьковского шоссе. По данным МЧС, во время движения автомобиля «произошло самопроизвольное поднятие самосвального кузова».

Пострадал один человек — водителя КамАЗа зажало в кабине. Обломки рухнувшего перехода полностью перекрыли проезжую часть. В ликвидации последствий ДТП участвовали 23 человека и 48 единиц техники.