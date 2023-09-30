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Республиканцы предрекли двухнедельный шатдаун в США

Washington Post: республиканцы ожидают двухнедельный шатдаун в США
По оценкам ряда экономистов, включая совет экономических консультантов при Белом доме, каждая неделя шатдауна будет обходиться экономике снижением роста на 0,1%-0,2%, отмечает NBC News

Республиканцы в палате представителей конгресса США ожидают, что приостановка работы правительства может продлиться как минимум две недели, пишет газета The Washington Post со ссылкой на несколько источников.

Как отмечает издание, по мере приближения выплаты зарплаты военнослужащим, которые должны получить ее в середине октября, давление на палату будет нарастать.

Президент Джо Байден на прощальном мероприятии по случаю ухода в отставку председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил генерала Марка Милли отметил, что чем дольше будет продолжаться шатдаун, тем труднее будет семьям военнослужащих оплачивать счета.

«Наши военнослужащие и будут продолжать Исполнять клятву, стоять на страже по всему миру, обеспечивать безопасность нашей страны, но им не заплатят. Это позор. Тысячи госслужащих Министерства обороны будут отправлены домой», — заявил он.

NBC News указывает, что федеральное правительство — крупнейший работодатель страны, на него работают 4 млн американцев. По оценкам некоторых экономистов, включая совет экономических консультантов при Белом доме, каждая неделя шатдауна будет обходиться экономике снижением роста на 0,1%-0,2%. Несмотря на то что федеральные госслужащие не будут работать, правительство не сэкономит деньги. Им в конечном итоге заплатят благодаря закону, подписанному экс-президентом Дональдом Трампом. Самый продолжительный шатдаун в истории страны случился именно при Трампе, он продлился 34 дня и закончился 25 января 2019 года.

В пятницу республиканцы провалили голосование по своему законопроекту о временном бюджете США. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти предлагал продлить финансирование правительства на 30 дней, до конца октября. Однако против этого проголосовали все демократы в палате представителей, а также 21 однопартиец Маккарти.

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В субботу, 30 сентября, сенат (контролируется демократами) попытается принять свой проект краткосрочного бюджета, предусматривающий финансирование правительства до 17 ноября. В него вошла в том числе помощь Украине в размере $6 млрд.

С 1 октября в Соединенных Штатах начинается новый финансовый год, и если финансирование к этой дате не согласуют, то федеральному правительству придется приостановить работу.

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Елена Чернышова
шатдаун США республиканцы
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