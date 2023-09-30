Жозеп Боррель (Фото: Felix Zahn / Photothek / Global Look Press)

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом, говорится в сообщении ведомства в X (ранее — Twitter).

«Жозеп Боррель находится в гордом городе Одесса», — сказано в сообщении.

В 15:00 по центральноевропейскому времени (16:00 мск) глава европейской дипломатии начал прогулку по городу, сказано в сообщении службы. Затем Боррель выступил в Спасо-Преображенском соборе Одессы.

Боррель опубликовал в соцсети видеообращение по случаю своего визита

«Мое присутствие в Одессе показывает, как мы поддерживаем Украину в военном и экономическом плане, нашей дипломатической и политической активностью», — сказал он на видеозаписи.

Глава европейской дипломатии осудил присоединение к России Херсонской и Запорожской областей, ЛНР, ДНР и Крыма, а также удары по порту Одессы и высказался в поддержку территориальной целостности Украины. Кремль заявлял желании контролировать все территории, которые включены в российскую Конституцию и неоднократно подчеркивал, что вопрос о статусе Крыма закрыт.

Боррель посещал Украину после начала российской военной операции. Он приезжал в страну в апреле 2022 года. Тогда руководитель внешнеполитической службы ЕС посетил Киев вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Минобороны России отчитывалась об ударах по объектам в морском порту Одессы еще в июле 2022 года. Тогда на территории судоремонтного завода уничтожен украинский военный корабль, находившийся в доке, а также склад американских ракет Harpoon. Помимо этого, были выведены из строя мощности завода по ремонту и модернизации кораблей ВМС Украины.

18 июля 2023 года, на следующий день после атаки на Крымский мост, ведомство заявило об «ударе возмездия» по объектам в Одессе, где готовились теракты против России с использованием безэкипажных катеров. Также Минобороны отчитывалось об уничтожении хранилищ топлива для техники ВСУ.

Глава одесской администрации Олега Кипера, сообщал о повреждении терминалов, резервуаров и оборудования в порту Одессы в результате взрывов. Президент Украины Владимир Зеленский после этого поручил военным усилить защиту портовой инфраструктуры Одессы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.