Боррель заявил, что Запад растерял свое влияние в многополярном мире

Боррель: Запад растерял свое влияние в мире, который стал более многополярным

Мир становится более многополярным, а Запад, который на протяжении десятилетий доминировал, утратил былое влияние, заявил Боррель. Он также отметил, что в развивающихся странах сегодня растет «спрос на суверенитет и идентичность»

Фото: Пресс-служба представительства ЕС в России / РИА Новости

Западные страны теряют свое влияние на фоне развития крупных региональных игроков, таких как Индия или Китай, в то же время развивающиеся страны активно ищут альтернативу Западу. Об этом в своем статье «Многополярность без многосторонности» рассказал глава евродипломатии Жозеп Боррель

«[Мы] живем во все более и более многополярном мире <…>. Когда число участников игры увеличивается, естественной реакцией должно быть укрепление правил игры. Однако мы сталкиваемся с противоположной тенденцией: правила, регулирующие мир, исчерпывают себя», — заявил Боррель.

Он привел в пример долю мирового ВВП стран Запада и остальных, которые были несопоставимы еще 30 лет назад. Так, если в 1990 году на долю G7 приходилось 67% мирового ВВП, то сегодня эта доля упала ниже 40%. В 1990 году доля Китая в мировом ВВП составляла 1,6%, сегодня она составляет 18%. «Внутри «Большой семерки» доля США сократилась, но гораздо меньше, чем доля Европы и Японии, а в западном мире Соединенные Штаты продолжают явно доминировать», — отметил он.

За пределами G7 многополярность является, прежде всего, результатом «впечатляющего подъема» Китая, считает дипломат. Отсюда, по его словам, и реконфигурация глобальных отношений вокруг США и Китая, которые вместе владеют более 40% мирового богатства.

Он добавил, что сегодня в развивающихся странах растет «спрос на суверенитет и идентичность» и практически все они считают, что существуют надежные альтернативы Западу в экономическом, технологическом, военном и идеологическом отношении.

Глава евродипломатии также выразил недовольство тем, что Глобальный Юг недостаточно осуждает конфликт на Украине, а далекие от Евросоюза страны не считают это серьезной проблемой. Он указал, что страны Глобального Юга рассматривают западные ценности как пережиток доминирования и ориентируются на Россию и Китай, которые оспаривают их универсальный характер. Новая многополярность приводит к отсутствию международного консенсуса по множеству вопросов и может привести к расколу мира на конкурирующие блоки, заключил он.

Президент России Владимир Путин неоднократно обвинял Запад в однополярной гегемонии. По его словам, тот неспособен «единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться». Однако в мире уже формируется «более справедливое мироустройство», говорил президент в октябре прошлого года.

В августе, выступая на саммите БРИКС, он назвал страны Запада непримиримыми противниками формирования многополярного мира. По словам Путина, БРИКС и его сторонники выступают за формирование нового миропорядка, который «был бы подлинно сбалансированным», учитывал суверенные интересы максимально широкого круга государств и открывал бы возможности для различных моделей развития, «помогая сохранять многообразие национальных культур и традиций».

Глава МИД России Сергей Лавров ранее говорил, что центрами многополярности станут Китай, Индия, Турция, Египет, страны Персидского залива и Латинской Америки, и никакие «визиты с менторскими советами» и гибридные войны Запада этому не помешают. По его словам, максимум, на что могут рассчитывать США, ЕС и НАТО, которые «пытаются обратить этот процесс вспять», это небольшое торможение «объективного хода истории».