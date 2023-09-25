 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Боррель заявил, что Запад растерял свое влияние в многополярном мире

Боррель: Запад растерял свое влияние в мире, который стал более многополярным
Мир становится более многополярным, а Запад, который на протяжении десятилетий доминировал, утратил былое влияние, заявил Боррель. Он также отметил, что в развивающихся странах сегодня растет «спрос на суверенитет и идентичность»
Фото: Пресс-служба представительства ЕС в России / РИА Новости
Фото: Пресс-служба представительства ЕС в России / РИА Новости

Западные страны теряют свое влияние на фоне развития крупных региональных игроков, таких как Индия или Китай, в то же время развивающиеся страны активно ищут альтернативу Западу. Об этом в своем статье «Многополярность без многосторонности» рассказал глава евродипломатии Жозеп Боррель

«[Мы] живем во все более и более многополярном мире <…>. Когда число участников игры увеличивается, естественной реакцией должно быть укрепление правил игры. Однако мы сталкиваемся с противоположной тенденцией: правила, регулирующие мир, исчерпывают себя», — заявил Боррель.

Он привел в пример долю мирового ВВП стран Запада и остальных, которые были несопоставимы еще 30 лет назад. Так, если в 1990 году на долю G7 приходилось 67% мирового ВВП, то сегодня эта доля упала ниже 40%. В 1990 году доля Китая в мировом ВВП составляла 1,6%, сегодня она составляет 18%. «Внутри «Большой семерки» доля США сократилась, но гораздо меньше, чем доля Европы и Японии, а в западном мире Соединенные Штаты продолжают явно доминировать», — отметил он.

За пределами G7 многополярность является, прежде всего, результатом «впечатляющего подъема» Китая, считает дипломат. Отсюда, по его словам, и реконфигурация глобальных отношений вокруг США и Китая, которые вместе владеют более 40% мирового богатства.

Он добавил, что сегодня в развивающихся странах растет «спрос на суверенитет и идентичность» и практически все они считают, что существуют надежные альтернативы Западу в экономическом, технологическом, военном и идеологическом отношении.

Глава евродипломатии также выразил недовольство тем, что Глобальный Юг недостаточно осуждает конфликт на Украине, а далекие от Евросоюза страны не считают это серьезной проблемой. Он указал, что страны Глобального Юга рассматривают западные ценности как пережиток доминирования и ориентируются на Россию и Китай, которые оспаривают их универсальный характер. Новая многополярность приводит к отсутствию международного консенсуса по множеству вопросов и может привести к расколу мира на конкурирующие блоки, заключил он.

Читайте на РБК Pro
Как резюмировать любую информацию менее чем за 60 секунд
«Взаимное уничтожение». Почему ЦРУ считает, что Китай готовится к войне
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Как миллионы «климатических беженцев» изменят мировую экономику

Президент России Владимир Путин неоднократно обвинял Запад в однополярной гегемонии. По его словам, тот неспособен «единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться». Однако в мире уже формируется «более справедливое мироустройство», говорил президент в октябре прошлого года.

В августе, выступая на саммите БРИКС, он назвал страны Запада непримиримыми противниками формирования многополярного мира. По словам Путина, БРИКС и его сторонники выступают за формирование нового миропорядка, который «был бы подлинно сбалансированным», учитывал суверенные интересы максимально широкого круга государств и открывал бы возможности для различных моделей развития, «помогая сохранять многообразие национальных культур и традиций».

Глава МИД России Сергей Лавров ранее говорил, что центрами многополярности станут Китай, Индия, Турция, Египет, страны Персидского залива и Латинской Америки, и никакие «визиты с менторскими советами» и гибридные войны Запада этому не помешают. По его словам, максимум, на что могут рассчитывать США, ЕС и НАТО, которые «пытаются обратить этот процесс вспять», это небольшое торможение «объективного хода истории».

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Жозеп Боррель Европа G7 политическое влияние Китай Россия
Материалы по теме
Боррель назвал вступление Украины в ЕС концом «сонной сиесты»
Политика
Боррель оценил проблему миграции на фоне конфликта на Украине
Политика
МИД заявил, что Боррель признал неготовность ЕС выполнять зерновую сделку
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 22 сен, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 22 сен, 16:57
G7 готовится запретить российские алмазы. Что будет с акциями АЛРОСА Pro, 07:04
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:00
Бастующие сценаристы и продюсеры достигли предварительного соглашения Общество, 06:57
В Одесской области сообщили о разрушениях в портовой инфраструктуре Политика, 06:28
Такер Карлсон обвинил правительство США в запрете на интервью с Путиным Политика, 06:17
Босс сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро умер в возрасте 62 года Общество, 06:12
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Боррель заявил, что Запад растерял свое влияние в многополярном мире Политика, 05:55
Минобороны сообщило об ударах Су-34 по командным пунктам ВСУ Политика, 05:13
Посол рассказал, что Дания отвергает запросы по делу о «Северных потоках» Политика, 04:52
Зеленская заявила, что «не страшится» переизбрания мужа на второй срок Политика, 04:50
Посол направит в МИД Канады ноту из-за чествования ветерана СС «Галичина» Политика, 04:12
ЦБ в октябре презентует новые банкноты номиналом 1000 и 5000 руб. Финансы, 04:04
«Коммерсантъ» узнал, что пенсии в 2024-м проиндексируют на 7,5% Общество, 03:38