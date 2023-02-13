Путин обсудил с Совбезом итоги поездок Лаврова Африку

Сергей Лавров (Фото: El-Tayeb Siddig / Reuters)

Президент Владимир Путин провел в режиме телеконференции совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.

Совещание началось с обращения президента к главе МИДа Сергею Лаврову с просьбой доложить результаты его визитов в страны Африки.

«Сергей Викторович Лавров занимался подготовкой саммита Россия — Африка и был в командировке в нескольких дружественных нам странах. Попросим его и начать сегодня с информации о своей командировке», — сказал президент.

Поездка главы МИД России по странам Африки началась 23 января с визита в столицу ЮАР Преторию. Далее Лавров побывал в Анголе, а также впервые в истории двусторонних отношений — в Эсватини (прежнее название — Свазиленд) и Эритрее.

Предыдущая поездка Лаврова в Африку состоялась с 23 по 27 июля 2022 года. Тогда он посетил Египет, Конго, Уганду и Эфиопию, встретился с руководством этих стран, а также представителями Лиги арабских государств и Африканского союза.

На июль 2023 года запланировано проведение второго саммита Россия — Африка, который пройдет в Петербурге.