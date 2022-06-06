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МИД заявил о планах расширить сотрудничество с банками Латинской Америки

Россия и страны Латинской Америки хотят наладить прямые корреспондентские отношений между банками, работа в этом направлении уже ведется, заявил в интервью ТАСС директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

«В целях снижения санкционных рисков для реализации российско-латиноамериканского торгово-экономического сотрудничества мы последовательно работаем над внедрением альтернативных западным финансовых механизмов: безналичных расчетов, установлением прямых корреспондентских отношений между банками», — сказал дипломат.

Он добавил, что Москва обсуждает с партнерами и другие шаги в этом направлении. Переговоры идут в двустороннем и в многостороннем форматах.

Deutsche Bank отключил счета крупных российских банков
Финансы
Фото:Leon Neal / Getty Images

В середине мая источники РБК сообщили, что немецкий Deutsche Bank прекратил отношения с рядом российских банков, у которых в нем были открыты корреспондентские счета в евро. Аналогичные меры предприняла и австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI).

В феврале, после начала российской военной операции на Украине, США ввелисанкции, в отношении Сбербанка, в частности, запретив американским финансовым институтам открывать или вести корреспондентские или транзитные счета для Сбербанка.

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Татьяна Зыкина
МИД иностранные банки Латинская Америка корреспонденты
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