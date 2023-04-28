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Путин исключил дипломатическую «самоизоляцию» России

Путин: Россия не будет на «самоизоляции» и расширит партнерство с дружественными странами

Россия не собирается самоизолироваться и будет расширять сотрудничество с дружественными странами, заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании, трансляцию которого вел РБК.

«На самоизоляцию России уходить мы не собираемся, наоборот, будем расширять прагматичные, равноправные, взаимовыгодные, исключительно партнерские отношения с дружественными странами», — сказал он.

Путин исключил дипломатическую «самоизоляцию» России
Путин исключил дипломатическую «самоизоляцию» России

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политик, президент России

7 октября 1952 года
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