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Политика ,  
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В России начался осенний призыв в армию

В России с 1 октября начался осенний призыв в армию
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В России начался осенний призыв в армию, он продлится до 31 декабря.

Призыв начался во всех регионах России, за исключением районов Крайнего Севера, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября. Это связано с климатическими особенностями регионов.

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский 29 сентября сообщил, что военнослужащих осеннего призыва не будут отправлять в новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области — и для участия в военной операции на Украине.

По его словам, для прохождения военной службы их направят в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей вооруженных сил и других воинских формированиях на территории России.

В прошлом году осенний призыв в России начался 1 ноября, на месяц позже, чем обычно, и проходил на фоне объявленной в сентябре частичной мобилизации (тогда в армию призвали 300 тыс. человек). Число призванных в рамках осенней кампании 2022 года составило 120 тыс. человек.

С 1 апреля по 15 июля этого года проходил весенний призыв. На военную службу были призваны 147 тыс. человек.

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