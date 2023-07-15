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Минобороны сообщило о завершении весеннего призыва в России

Минобороны: в армию во время весеннего призыва отправились служить 147 тыс. человек
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Весенний визит граждан на военную службу завершен. Об этом сообщает Минобороны.

«Весной этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 147 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Весенний призыв начался 1 апреля. Отправка призывников со сборных пунктов началась 20 апреля. Военнослужашие прошлых призывов, срок службы которых уже завершился, своевременно уволены и направлены к местам проживания.

Для перевозки призывников задействовали 14 рейсов самолетов ВКС и 153 рейса гражданской авиации, девять воинских эшелонов и 2 тыс. вагонов в составе гражданских поездов. Также были задействованы автомобили воинских частей.

«Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно- производственных и спортивных рот. В научные и научно-производственные роты было направлено около 490 молодых ребят, а в спортивные роты около 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта», — говорится в сообщении.

Теги
Минобороны весенний призыв Вооруженные силы
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