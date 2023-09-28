Bloomberg узнал об учениях НАТО по защите подводных кабелей от диверсий

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Страны НАТО проводят масштабные учения по предотвращению диверсий на объектах подводной инфраструктуры, в том числе кабелях связи и газопроводах, сообщает Bloomberg. Всего в испытаниях новых технологий защиты участвуют 14 стран блока.

По информации агентства, военный альянс разрабатывает технологии, позволяющие в режиме реального времени обнаруживать подозрительную активность вблизи важных подводных объектов. Участники маневров тестируют морские дроны, датчики и системы искусственного интеллекта у берегов Португалии, учения продлятся 12 дней.

По данным агентства, через подводные кабели ежедневно проходят данные о финансовых транзакциях на сумму около $10 трлн и около 95% мирового интернет-трафика, а две трети мировых запасов нефти и газа либо добываются в море, либо транспортируются через океан.

Учения связаны в том числе и с диверсиями на системе газопроводов «Северный поток», которые произошли 26 сентября 2022 года. Совет Безопасности ООН не поддержал российскую резолюцию о создании комиссии по расследованию взрывов «Северных потоков».

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года: на двух трубах СП-1 и одной СП-2 обнаружили утечки. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов «было выгодно». США и Великобритания свою причастность к этому опровергали.



Расследованием подрыва газопроводов занимаются Германия, Швеция и Дания, в международных водах которых произошли взрывы. МИД заявлял, что Москву «не подпускают» к расследованию.

Газета The Washington Post со ссылкой на документы Пентагона в июне 2023 года сообщила, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) за три месяца до взрывов на газопроводах получило информацию о планах Киева подорвать их с помощью группы водолазов.

По данным расследования нидерландских NOS и Nieuwsuur и немецких Die Zeit и ARD, ЦРУ предостерегало Украину от подрыва «Северных потоков».

Однако в сентябре 2022 года атака все-таки была совершена по примерно такому же сценарию, план которого получило ЦРУ.

В Киеве причастность к подрыву газопроводов отрицали.

26 сентября 2023 года постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что решение о подрыве «Северных потоков» было принято в США для сохранения влияния в Европе.