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Военная операция на Украине ,  
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NYT назвала угрозы и риски для Украины из-за дождей, холодов и грязи

NYT: Киев серьезно рискует, замедляя контрнаступление ВСУ перед началом дождей
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Замедление контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) грозит серьезными рисками для Киева, потому что во время осенних дождей военные не смогут использовать западные танки. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на доктора военных исследований в Королевском колледже Лондона Марину Мирон.

Как уточнила NYT, в октябре на Украине ожидаются проливные дожди, а грязь может помешать использовать тяжелые транспортные средства, в том числе американские танки Abrams и поставленные Великобританией танки Challenger 2. «Когда везде грязь, а у вас 75-тонный Challenger — он просто утонет», — отметила Мирон.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что основная часть украинского наступления проходит пешком. Он пообещал, что ВСУ продолжат контрнаступление, несмотря на сложности, связанные с наступлением холодов, сырости и грязи. Буданов отметил, что ситуация с контрнаступлением сложная, а военные операции проходят медленнее, чем ему бы хотелось.

Президент России Владимир Путин в начале сентября назвал украинское контрнаступление провальным. Министр обороны Сергей Шойгу добавил, что бойцы ВСУ предпринимали «яростные атаки с большими силами и с большими надеждами». 5 сентября министр заявил, что с начала контрнаступления в июне армия Украины потеряла более 66 тыс. человек и более 7,5 тыс. единиц вооружений.

Теги
Украина танки Abrams Challenger ВСУ контрнаступление Великобритания
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