Балицкий заявил о новых подбитых Challenger 2 на запорожском направлении

Российские военные продолжают уничтожать британские танки Challenger 2, стоящие на вооружении украинской армии, в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

«Уже больше, чем второй, но я бы не хотел комментировать военных», — сказал Балицкий, отвечая на вопрос ведущего о количестве танков, подбитых в области.

8 сентября врио губернатора заявил, что в Запорожской области уничтожен второй танк Challenger 2. «Их отработали [противотанковым комплексом] «Корнетом», в принципе, с первого же попадания полыхнул», — отметил Балицкий. Он добавил, что огонь велся по двум целям.

6 сентября министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил уничтожение одного из танков Challenger 2, переданных британским правительством Киеву, в зоне боевых действий на Украине. Он добавил, что Великобритания не планирует отправлять Украине еще один танк на замену уничтоженному, напомнив, что всего Лондон пообещал передать 14 Challenger 2.