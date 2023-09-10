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Военная операция на Украине ,  
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Балицкий заявил о новых подбитых Challenger 2 на запорожском направлении

Балицкий: военные продолжают уничтожать британские танки Challenger 2
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Военная операция на Украине

Российские военные продолжают уничтожать британские танки Challenger 2, стоящие на вооружении украинской армии, в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

«Уже больше, чем второй, но я бы не хотел комментировать военных», — сказал Балицкий, отвечая на вопрос ведущего о количестве танков, подбитых в области.

8 сентября врио губернатора заявил, что в Запорожской области уничтожен второй танк Challenger 2. «Их отработали [противотанковым комплексом] «Корнетом», в принципе, с первого же попадания полыхнул», — отметил Балицкий. Он добавил, что огонь велся по двум целям.

6 сентября министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил уничтожение одного из танков Challenger 2, переданных британским правительством Киеву, в зоне боевых действий на Украине. Он добавил, что Великобритания не планирует отправлять Украине еще один танк на замену уничтоженному, напомнив, что всего Лондон пообещал передать 14 Challenger 2.

Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании, разработанный компанией BAE Systems. Он оснащен 120-мм нарезной пушкой L30A1 и двумя 7,62-мм пулеметами. Эффективная дальность стрельбы — 8 км, масса — почти 75 т.

Теги
Запорожская область Challenger танки Украина Великобритания Евгений Балицкий
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