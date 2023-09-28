 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Три человека пострадали в результате пожара в центре Королева

МЧС: в центре Королева загорелась квартира, пострадали три человека

В жилом доме на проспекте Космонавтов в Королеве произошел пожар в квартире, сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Московской области.

По данным ведомства, пострадали три человека, одного госпитализировали. Спасатели эвакуировали 20 человек, из них пять — дети. В 8:40 пожарные локализовали огонь на площади 60 кв. м, пожар произошел на третьем этаже в трехкомнатной квартире. Из нее спасли семь человек, включая трех детей. На место происшествия со стороны МЧС приехали четыре единицы техники и 15 пожарных.

В 8:57 мск пожарные ликвидировали последствия возгорания. Причину пожара в МЧС не назвали.

Телеграм-канал «Типичный Королев» сообщил, что люди спасались из горящей квартиры через окна.

7 сентября в деревне Картино Ленинского городского округа Подмосковья ночью загорелся склад, площадь пожара достигла 1 тыс. кв. м. К 3:10 возгорание удалось локализовать, к 4:10 пожарные потушили открытое горение. В ликвидации огня участвовали 26 единиц техники и 78 пожарных.

Теги
Пожар Королев Московская область МЧС новости
Материалы по теме
В Ленинградской области загорелась конюшня
Общество
На северо-западе Москвы загорелся торговый центр
Общество
В Уфе при пожаре на хлебокомбинате пострадал один человек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 101,98 (-0,01) Инвестиции, 27 сен, 17:04 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 96,5 (+0,26) Инвестиции, 27 сен, 17:04
«Майами» без Месси проиграл «Динамо» в финале Кубка США Спорт, 09:52
Аналитики назвали города — лидеры по росту цен на новостройки Недвижимость, 09:46
Как поддерживать высокие результаты с помощью планирования: 10 практик Pro, 09:43
Как ИТ-бизнесу монетизировать рост интереса клиентов к облакам. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 09:31
Мосбиржа понизила минимальную норму дивидендов до 50% от чистой прибыли Инвестиции, 09:30
Глава Карабаха подписал указ о прекращении существования республики Политика, 09:26
В результате взрыва в Ташкенте пострадали свыше 160 человек Общество, 09:24
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Три человека пострадали в результате пожара в центре Королева Общество, 09:22
В ВТБ заявили о готовности половины россиян инвестировать на долгий срок Инвестиции, 09:19
Непростой Дубай: что учесть при покупке недвижимости в ОАЭ Pro, 09:12
Итальянский бренд одежды OVS вернется в Россию Бизнес, 09:08
Билетные сервисы зафиксировали сокращение репертуара театров Технологии и медиа, 09:05
Вышел фильм «1993»: обзор масштабного проекта Велединского с Цыгановым Life, 09:00
Страховщики назвали стоимость ОСАГО и каско для «Москвича 6» и новой Lada Авто, 09:00