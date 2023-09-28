Три человека пострадали в результате пожара в центре Королева

В жилом доме на проспекте Космонавтов в Королеве произошел пожар в квартире, сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Московской области.

По данным ведомства, пострадали три человека, одного госпитализировали. Спасатели эвакуировали 20 человек, из них пять — дети. В 8:40 пожарные локализовали огонь на площади 60 кв. м, пожар произошел на третьем этаже в трехкомнатной квартире. Из нее спасли семь человек, включая трех детей. На место происшествия со стороны МЧС приехали четыре единицы техники и 15 пожарных.

В 8:57 мск пожарные ликвидировали последствия возгорания. Причину пожара в МЧС не назвали.

Телеграм-канал «Типичный Королев» сообщил, что люди спасались из горящей квартиры через окна.

7 сентября в деревне Картино Ленинского городского округа Подмосковья ночью загорелся склад, площадь пожара достигла 1 тыс. кв. м. К 3:10 возгорание удалось локализовать, к 4:10 пожарные потушили открытое горение. В ликвидации огня участвовали 26 единиц техники и 78 пожарных.