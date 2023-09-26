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В Уфе при пожаре на хлебокомбинате пострадал один человек

МЧС: в Башкортостане загорелся хлебозавод

В городе Уфе в Башкирии загорелся хлебокомбинат, сообщило МЧС в телеграм-канале. По предварительным данным, пострадал один человек, его госпитализировали.

По данным ведомства, огонь охватил 60 кв. м. Возгорание произошло на техническом этаже здания, уточнили в МЧС.

В результате пожара обрушилась торцевая стена корпуса на площади 200 кв. м. В тушении задействовано 32 человека и 15 единиц техники.

К 3:17 мск пожар удалось локализовать. «Продолжаются работы по разборке конструкций и проливу оставшихся очагов пожара», — уточнил заместитель главного управления МЧС по республике Виталий Барзайкин.

В Ленинградской области 23 сентября загорелась конюшня при детской конной академии. Огонь охватил площадь в 1 тыс. кв. м. Всех животных эвакуировали с территории. В результате пожара никто не пострадал, сообщили в МЧС.

Теги
Башкирия Уфа Пожар МЧС
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