МЧС: в подмосковной деревне Картино загорелся склад на площади 1 тыс. кв. м

В подмосковной деревне загорелся склад на площади 1 тыс. кв. м

В деревне Картино Ленинского городского округа Подмосковья загорелся склад. Площадь пожара, согласно последним данным, достигла 1 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 7 сентября, сказано в сообщении. Загорелось здание в СНТ «Картинская гора» по адресу: улица Овражная, д. № 75. По данным сервиса «Яндекс.Карты», там расположен мебельный склад компании «Дриада».

Когда пожарные прибыли к месту пожара, там сохранялось сильное задымление. К 03:10 возгорание локализовали на площади 1 тыс. кв. м. К 04:10 пожарные потушили открытое горение. Огонь тушат 26 единиц техники и 78 человек.

Угрозы перехода огня на соседние здания нет, отметили в МЧС. По информации ведомства, при пожаре никто не пострадал.

Ранее, 3 сентября, пожар произошел в ангаре близ нефтебазы «Ручьи» на северо-востоке Петербурга. Огонь охватил всю площадь ангара размером 80х10 м. Телеканал «78» писал, что загорелась заправочная цистерна. По его данным, на территории нефтебазы мог взорваться газовый баллон.