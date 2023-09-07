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В подмосковной деревне загорелся склад на площади 1 тыс. кв. м

МЧС: в подмосковной деревне Картино загорелся склад на площади 1 тыс. кв. м

В деревне Картино Ленинского городского округа Подмосковья загорелся склад. Площадь пожара, согласно последним данным, достигла 1 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 7 сентября, сказано в сообщении. Загорелось здание в СНТ «Картинская гора» по адресу: улица Овражная, д. № 75. По данным сервиса «Яндекс.Карты», там расположен мебельный склад компании «Дриада».

Когда пожарные прибыли к месту пожара, там сохранялось сильное задымление. К 03:10 возгорание локализовали на площади 1 тыс. кв. м. К 04:10 пожарные потушили открытое горение. Огонь тушат 26 единиц техники и 78 человек.

Угрозы перехода огня на соседние здания нет, отметили в МЧС. По информации ведомства, при пожаре никто не пострадал.

Ранее, 3 сентября, пожар произошел в ангаре близ нефтебазы «Ручьи» на северо-востоке Петербурга. Огонь охватил всю площадь ангара размером 80х10 м. Телеканал «78» писал, что загорелась заправочная цистерна. По его данным, на территории нефтебазы мог взорваться газовый баллон.

Теги
Пожар склад Подмосковье МЧС
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