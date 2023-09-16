 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 103,04 (-0,19) Инвестиции, 15 сен, 16:45 Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 96,63 (+0,47) Инвестиции, 15 сен, 16:45
В Минздраве рассказали о падении популярности паленого алкоголя Общество, 12:15
ТАСС узнал, чем кормили Ким Чен Ына во Владивостоке Политика, 12:10
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 12:10
Риск эпидемии и братские могилы: как Ливия справляется с наводнением Общество, 12:06 
Депутат Бундестага направил в Берлин 11 вопросов о запрете въезда машин Политика, 12:05
В Харькове прозвучали четыре взрыва Политика, 12:03
В Приморье у туристической базы нашли акулу Общество, 11:51
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Россиянка в паре с казахстанкой проиграла в финале турнира в Осаке Спорт, 11:35
Что делать на границе после запрета на въезд в ЕС автомобилей из России Политика, 11:30
Минеев победил экс-чемпиона Bellator в бою по правилам кикбоксинга. Видео Спорт, 11:28
Что такое профилактический визит и как сегодня проверяют бизнес РБК и ДПиООС, 11:25
Ту-160 получил новые ракеты большой дальности Политика, 11:20
На северо-западе Москвы загорелся торговый центр Общество, 11:09
Дегтярев показал Ким Чен Ыну журнал «Корея» с Ким Ир Сеном Политика, 11:05
Общество ,  
0 

На северо-западе Москвы загорелся торговый центр

МЧС: пожар произошел в ТЦ «Арфа» на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы загорелся торговый центр
Video

Пожар произошел в торговом центре на северо-западе Москвы, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили РБК в пресс-службе городского управления МЧС.

О пожаре стало известно около 9:25 мск. Возгорание началось в трехэтажном здании по адресу: 73-й км МКАД, дом 7, сказали в ведомстве.

Пожар потушили почти через час, к 10:10 мск, уточнил собеседник. Какую площадь охватил огонь, он не сообщил.

По данным сервисов «2ГИС» и «Яндекс.Карты», в здании, где произошел пожар, находится торговый центр «Арфа». Комплекс работает с 10:00, следует из данных платформ. В МЧС уточняли, что на момент приезда спасателей людей в здании не было.

Как сообщает телеканал «360», пожар начался в сауне фитнес-центра на третьем этаже ТЦ. Площадь пожара, по его данным, составила 15 кв. м. Из здания эвакуировались 20 человек, сказал каналу источник.

Читайте на РБК Pro
В российском e-commerce назревает технологический сдвиг. Каким он будет
Как не ошибиться в главном: почему владельцы и CEO не подходят друг другу
Оргазм в голове: какие процессы в мозге запускает секс
Плохой сценарий: сможет ли забастовка в Голливуде погубить Disney

В ночь на 16 сентября пожар произошел в одном из торговых центров Фрунзенского района Санкт-Петербурга. В здании по улице Бухарестская загорелся ресторан. По информации МЧС, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Телеграм-канал «112» сообщал, что площадь возгорания — около 2 тыс. кв. м. Пострадавших в результате пожара не было, уточняли в МЧС.

Теги
Пожар Москва торговый центр новости МЧС
Материалы по теме
В торговом центре в Петербурге произошел пожар на площади 1 тыс. кв. м
Общество
В рязанском Рыбном произошел пожар у станции
Общество
В Севастополе потушили пожар на Севморзаводе после ракетной атаки
Политика