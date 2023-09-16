На северо-западе Москвы загорелся торговый центр

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Пожар произошел в торговом центре на северо-западе Москвы, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили РБК в пресс-службе городского управления МЧС.

О пожаре стало известно около 9:25 мск. Возгорание началось в трехэтажном здании по адресу: 73-й км МКАД, дом 7, сказали в ведомстве.

Пожар потушили почти через час, к 10:10 мск, уточнил собеседник. Какую площадь охватил огонь, он не сообщил.

По данным сервисов «2ГИС» и «Яндекс.Карты», в здании, где произошел пожар, находится торговый центр «Арфа». Комплекс работает с 10:00, следует из данных платформ. В МЧС уточняли, что на момент приезда спасателей людей в здании не было.

Как сообщает телеканал «360», пожар начался в сауне фитнес-центра на третьем этаже ТЦ. Площадь пожара, по его данным, составила 15 кв. м. Из здания эвакуировались 20 человек, сказал каналу источник.

В ночь на 16 сентября пожар произошел в одном из торговых центров Фрунзенского района Санкт-Петербурга. В здании по улице Бухарестская загорелся ресторан. По информации МЧС, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Телеграм-канал «112» сообщал, что площадь возгорания — около 2 тыс. кв. м. Пострадавших в результате пожара не было, уточняли в МЧС.