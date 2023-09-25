В Перми потушили пожар в храме

Открытое горение в храме Воздвижения Креста Господня в Перми ликвидировали в 21:25 (19:25 мск), сообщили в МЧС по региону.

Пострадавших нет. Площадь пожара составляла 135 кв. м.

В тушении участвовали 22 человек личного состава и 6 единиц техники МЧС.

Храм находится в Мотовилиховском районе Перми. Его строительство началось в 2002 году, здание сложено из деревянного бруса. При храме открыта детская воскресная школа и библиотека.

В январе в Москве произошел пожар в здании на территории храма Иоанна Кронштадтского. По данным МЧС, загорелась двухэтажная деревянная постройка. В здании находились несколько человек, один из них пострадал, один сам покинул строение до прибытия пожарных. В тушении пожара участвовали 58 человек и 15 единиц техники.