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Более 450 человек погибли и пострадали из-за пожара на свадьбе в Ираке

Число жертв и раненых выросло до 450 после пожара на свадьбе в Ираке
Фото: Abdullah Rashid / Reuters
Фото: Abdullah Rashid / Reuters

После пожара на свадьбе в Ираке пострадали и погибли более 450 человек, сообщает Красный Полумесяц Ирака в X (ранее — Twitter).

По данным организации, погибших около 70.

Пожар начался в зале проведения праздничных мероприятий в районе Хамдания к востоку от Мосула. Часть пострадавших госпитализировали в больницы города.

Телеканал Al Arabiya сообщил, что более 100 человек погибли. Заместитель губернатора Ниневии, где находится Хамдания, Хасан аль-Аллак заявил Reuters, что смерть 113 человек подтвердили.

Огонь охватил здание, где проходило празднование свадьбы, после запуска фейерверков. По предварительным данным, дом построили из легковоспламеняющихся строительных материалов.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани поручил министрам внутренних дел и здравоохранения мобилизовать все усилия для оказания помощи пострадавшим от пожара. По словам журналиста Kurd Chronicle Сардара Саттара, министр здравоохранения Курдистана, губернатор Эрбиля и другие чиновники приехали в больницу, чтобы обеспечить быструю транспортировку и лечение раненых.

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Теги
Ирак Пожар свадьба
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