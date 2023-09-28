Министр обороны Китая пропустил первую встречу после обвинений во взятках

Ли Шанфу (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Министр обороны Китая Ли Шанфу пропустил учебную сессию Политбюро ЦК Компартии Китая, которая состоялась 27 сентября. Это первое официальное мероприятие, на котором министр отсутствовал после того, как его обвинили в коррупции, пишет Bloomberg.

Видеозапись со встречи показала китайская государственная телекомпания CCTV. Ли Шанфу на ней не было, хотя министр посещал аналогичное мероприятие 30 июня, пишет агентство.

Ли Шанфу имеет звание государственного советника и является членом Госсовета Китая. Члены этого органа не всегда посещают учебные сессии Политбюро. Однако, как отмечает Bloomberg, бывший глава китайского МИДа Цинь Ган, который сохранил звание советника, несмотря на отстранение от должности, также не пришел на мероприятие. В июле Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей отправил его в отставку.

В середине сентября Reuters сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что Ли Шанфу находится под следствием из-за коррупции при закупках вооружений. Агентство не уточняло, о закупках какого вооружения идет речь. На тот момент Ли Шанфу не появлялся на публике более двух недель. Bloomberg пишет, что в последний раз министр участвовал в публичных мероприятиях 29 августа.

О том, что Ли Шанфу отстранен от должности и находится под следствием, также писала The Financial Times (FT) со ссылкой на трех американских чиновников и двух лиц, знакомых с разведданными. МИД Китая, в свою очередь, заявил, что ему ничего не известно об «исчезновении» министра.

Ли Шанфу занял пост министра обороны около полугода назад, 12 марта. С 2018 года он находится под американскими санкциями в связи с покупкой истребителей Су-35 и комплексов С-400 у России. Reuters отмечает, что генерал был близок к китайскому лидеру Си Цзиньпину, этим объясняется его стремительное восхождение по карьерной лестнице.

Парламент Китая отправил в отставку Цинь Гана за несколько месяцев до «исчезновения» Ли Шанфу. Экс-глава китайского МИДа также долго не появлялся на публике. В июле ведомство вновь возглавил Ван И.