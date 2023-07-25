Не появлявшийся на публике месяц министр иностранных дел Китая Цинь Ган снят с должности. Он установил рекорд по краткосрочности пребывания во главе внешнеполитического ведомства КНР. Версии причин его отставки — в материале РБК

Ван И (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Обратная рокировка

25 июля Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей объявил об отставке министра иностранных дел Цинь Гана, сообщило китайское информационное агентство Xinhua. Другим решением комитета был уволен глава Народного банка Китая (центрального банка) И Ган.

Цинь проработал министром всего полгода, он был утвержден в должности 30 декабря 2022 года, И занимал свой пост с 2018-го. По итогам прошедшего в нынешнем марте съезда Всекитайского собрания народных представителей Цинь Ган вошел в состав Государственного совета, а И Ган был переутвержден в должности, хотя западные эксперты ожидали, что он может быть смещен.

До Цинь Гана рекорд по краткости пребывания во главе МИД КНР принадлежал Цзи Пэнфэю, третьему министру иностранных дел, — он проработал на этой позиции около двух лет, с 1972 по 1974 год.

С сегодняшнего дня министром иностранных дел КНР вновь стал Ван И, предшественник Циня, занимавший этот пост с марта 2013 года. После назначения Цинь Гана он занял более высокую должность заведующего канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, то есть фактически стал куратором внешней политики. Теперь он будет совмещать оба поста, передает ТАСС.

Главой Народного банка назначен Пань Гуншэн, с 2012 года работавший в нем заместителем директора.

Стремительная карьера

После того как Цинь Ган в марте вошел в Госсовет, газета South China Morning Post охарактеризовала его карьеру как стремительную: «Благодаря последнему продвижению 56-летний Цинь стал самым молодым среди тех, кого считают лидерами партии и государства». Как отмечало издание, в китайской государственной иерархии государственные советники стоят ниже премьер-министра и вице-премьеров, но выше других министров. Повышение Циня до госсоветника давало ему больше возможностей для реализации своих идей в рамках бюрократической системы Китая, отмечала SCMP.

На дипломатическую службу Цинь поступил в 1992 году. Работал в посольстве в Великобритании, потом был официальным представителем МИДа, в 2018 году стал заместителем министра, а в 2021-м был назначен послом в США, где проработал до назначения главой министерства.

SCMP обращает внимание, что главой МИДа он был назначен почти сразу после того, как Си был утвержден на прецедентный третий срок во главе Компартии Китая.

В качестве представителя МИДа, а потом и на посту посла в США Цинь Ган показал себя яростным проводником политики Си. Он в жестких выражениях отвечал критикам китайской системы и ее лидера и заслужил репутацию твердого сторонника «дипломатии воина-волка», которой свойствен конфронтационный стиль.

На период работы Цинь Гана во главе МИДа пришлось продолжение кризиса в американо-китайских отношениях, в частности история с обнаружением в США шаров-шпионов. В отношениях Китая с Россией в период его работы также происходили значимые события — визит Си Цзиньпина в Москву и формулирование КНР своего подхода к российско-украинскому конфликту. Именно представитель России — заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко — стал 24 июня последним иностранным дипломатом, который, по сообщениям китайской официальной хроники, встречался с Цинь Ганом.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин поясняет, что канцелярия Комиссии ЦК по иностранным делам — это центр принятия решений в области внешней политики Пекина. В саму комиссию, которую возглавляет Си Цзиньпин, входят высшие партийные руководители и представители ведомств, которые участвуют в выработке внешнеполитического курса. Среди членов этой комиссии министр иностранных дел — лишь одно из действующих лиц, которое ответственно за реализацию принятых этим органом решений, говорит эксперт.

Романтическая версия

После встречи с Руденко Цинь Ган, согласно наблюдениям СМИ, не присутствовал ни на одной из многочисленных внешнеполитических встреч, которые касались сферы его деятельности. В начале июля он не поехал на саммит стран АСЕАН — его заменил Ван И. В министерстве объяснили отсутствие Циня проблемами со здоровьем. О том, что среди руководства Евросоюза циркулируют слухи об этих проблемах, писало Politico. Не присутствовал он и на встречах с министром финансов США Джанет Йеллен и спецпосланником по климату Джоном Керри.

The Times со ссылкой на гонконгскую и тайваньскую прессу отмечала, что одновременно из публичного поля пропала и известная телеведущая Фу Сяотянь, которой приписывают внебрачные отношения с Цинь Ганом. В прошлом ноябре Фу Сяотянь родила сына. В МИД Китая отказались комментировать слухи о возможном романе Цинь Гана и ведущей Phoenix TV.

«Есть слухи о том, что у него была романтическая связь с некой тележурналисткой, это нарушение дисциплинарных норм ЦК КПК. Оно может быть недостаточным для того, чтобы сразу утопить человека, но оно довольно серьезно. Возможно, было и что-то другое. Информации мало, я до последнего считал более вероятными его проблемы со здоровьем, но если бы проблемы со здоровьем были, то было бы логично для китайских властей сразу же сослаться на эти проблемы. Этого не произошло», — размышляет Кашин.

«Эту причину довольно активно поддерживают блогеры и некоторые западные СМИ. Конечно, внебрачные связи чиновника, к тому же с высоким положением, крайне негативно отражаются на имидже КПК, за это действительно снимают с должностей. Но почему нужно было из-за этого месяц скрывать его где-то, это не объясняет. Мне кажется, что эта версия была запущена скорее для того, чтобы снять напряжение и дать хоть какое-то более или менее разумное объяснение», — сомневается в правдивости версии директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Кашин напоминает, что ситуация, когда китайский чиновник на несколько недель исчезает из поля зрения и никто не знает, что с ним, а потом его вдруг снимают с должности, характерна для случаев, когда в его отношении ведут расследование партийные дисциплинарные органы. Это может происходить либо в связи с коррупционными преступлениями, либо в связи с грубыми нарушениями норм партийной дисциплины, в частности в области личной жизни, уточняет эксперт.

Маслов не исключает, что Цинь Ган, будучи долгое время послом в США, слишком тесно сросся с американской бизнес-элитой и, хотя жестко оппонировал Вашингтону, защищая позиции Китая, его деловые интересы могли быть иными. «Есть и еще одно объяснение — это столкновение интересов Циня и Ван И. Поэтому я думаю, что здесь окончательного объяснения мы никогда не узнаем, но на России это никак не отразится, потому что партийная политика в отношении России и других стран определяется не министерством, а ЦК КПК», — пояснил Маслов.

Цинь остается членом Госсовета, отмечает The Guardian. По мнению профессора Оксфордского университета Патрисии Торнтон, это говорит о продолжающемся расследовании.

Кто еще исчезал в Китае Основатель Alibaba Джек Ма в 2021 году на несколько месяцев исчез из публичного поля, после того как на одном из мероприятий в Шанхае раскритиковал власти КНР за то, что они препятствуют внедрению инноваций. Как писал Forbes в 2021 году, за последние годы не менее полудюжины других китайских миллиардеров и богатых предпринимателей на время исчезали из общественной жизни после конфликтов с Коммунистической партией Китая.

Проверенный игрок

По мнению Кашина, Ван И будет какое-то время совмещать должности главы канцелярии комиссии ЦК и министра иностранных дел — первая более значимая, и понижать Вана нет причин. «С моей точки зрения, это можно интерпретировать так, что то, что произошло, было для китайского руководства неожиданностью, готовой кандидатуры министра не было, ее нужно согласовать. Поскольку Ван И оставил пост министра недавно, он в курсе всех вопросов управления министерством. В качестве временной меры он будет совмещать эти посты. Дальше, видимо, попытаются подыскать какую-то кандидатуру», — прогнозирует он.

Опрошенные The Financial Times эксперты также обращают внимание на опыт и предсказуемость Вана, которые явно понадобятся китайской внешней политике после 30-дневного исчезновения министра. Ситуация с исчезновением Циня уникальна, отметил в разговоре с изданием Джуд Бланшетт из Центра стратегических и международных исследований. «Это не значит, что власть Си пошатнулась, но значит, что иногда он ставит не на того», — считает эксперт. По его мнению, во внешней политике Китая ничего не изменится: Си сохранит роль главного человека в принятии решений, роль Циня была в их проведении, теперь исполнять ее будет другой. По оценкам Пола Хонле, бывшего советника по Китаю президентов США Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего, Ван И хорошо известен Штатам и всем ведущим мировым игрокам, он привнесет в процесс необходимую предсказуемость и преемственность.